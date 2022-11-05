"Бахмут – это личная амбиция Пригожина": Мусиенко назвал причину

В Кремле усиливается противостояние между представителями разных групп силовиков. Одну из них представит глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который своими силами пытается захватить Бахмут.

Для главного "вагнеровца" захват города стал личной амбицией по ряду причин. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Бахмутское направление

По мнению эксперта, для оккупантов из ЧВК "Вагнера" бои за город Бахмут стали "отдельной историей" в войне России против Украины.

"После оккупации Северодонецка и Лисичанска Пригожин раздавал интервью, публично появлялся. То есть он почувствовал себя несколько окрыленным. После этого они пошли на Бахмут, но на нем споткнулись – сильно и очень больно, потому что у "вагнеровцев" есть потери", – объяснил обозреватель.

По его словам, силы Пригожина, несмотря на атаки даже тяжелым вооружением, не могут ничего добиться под городом.

Для Пригожина это стало отдельной историей и "пунктиком", которую он хочет реализовать. Пока у них будет хватать сил – они будут "сражаться лбом о стенку" и тратить свой ресурс,

– добавил аналитик.

Специалист отметил, что на фоне процессов вокруг Бахмута в России наблюдаются конфликты между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Пригожин хочет добиться в Бахмуте победы, продвинуться дальше и показать себя едва ли не самой эффективной боевой единицей в наступательных действиях, чем героизировать себя в глазах кремлевских элит и россиян – для реализации в будущем своих амбиций", – подчеркнул Мусиенко.

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Авдеевское направление

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что оккупанты также продолжают атаки с "Авдеевского направления", поскольку "могут оттуда атаковать".

Оттуда у них есть определенные логистические возможности, и поэтому продолжают делать все возможное, чтобы расширить свой плацдарм. Несмотря на интенсивность боевых действий, они не могут продвинуться,

– рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что после оккупации Лисичанска у оккупантов был еще более мощный артиллерийский огонь и огневой вал по окрестностям Бахмута и Авдеевки, чем сейчас.

"Сейчас они тоже наносят постоянные удары, в том числе и из минометов и разных видов вооружения, но время от времени и ВСУ наносят удары по складам и уменьшают их огневые возможности", – резюмировал Мусиенко.

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