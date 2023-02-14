Защитники рассказали, как с "Перуна" сбили российский Су-25 в битве за Бахмут
В сражении за Бахмут нацгвардейцы сбили еще один российский самолет Су-24. Защитники поразили цель первого выстрела.
Самолет уничтожили бойцы бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан". Для уменьшения авиапарка оккупантов использовали расчеты ПТРК.
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Нацгвардейцы сбили российский Су-24
Вечером 13 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с двух километров поразила вражеский самолет одной ракетой.
По словам командира дивизиона с позывным "Партизан", это произошло примерно в 18:03. Вражеский самолет наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" Су-24 обезвредили возле Бахмута.
Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна,
– отметил командир дивизиона.
Самолет сбил гвардиец срочной службы старший солдат Максим, в начале войны 6 марта обезвредивший первый вражеский истребитель на Харьковщине.
Следует заметить, что за неполный месяц подразделение ПЗРК бригады "Спартан" сбило 5 воздушных целей в районе Бахмута. Однако, несмотря на многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 298 самолетов.
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Россия не оставляет попыток захватить Бахмут
- Российские захватчики удивлены ситуацией на фронте. По словам главного редактора издания Defense Express Олега Каткова, россиянам обещали масштабное наступление одновременно на всех фронтах. Вместо этого они терпят поражения, в частности под Угледаром.
- По данным нидерландского OSINT-проекта, российские захватчики, пытаясь наступать на Донбассе, потеряли более 100 единиц техники. И это всего за 3 дня наступления.
- Несмотря на это, россияне до сих пор пытаются окружить Бахмут. Как отметил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, единственные успехи врага, которыми тот может похвастаться – это продвижение буквально на несколько метров вперед.