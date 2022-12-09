Возле Бахмута явно есть пополнение оккупантов, действуют более профессионально, – военный ВСУ
Ситуация в районе Бахмута Донецкой области остается очень сложной. Там продолжаются бои на окраинах города и в близлежащих селах.
Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в Бахмут. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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"Мобики" идут в лоб, а вагнеровцы действуют небольшими группами
Более того, в городе остаются не только украинские защитники, а даже гражданские люди, которые не захотели уезжать. По словам военнослужащего, в Бахмуте просто ад – половина города пылает. Россияне постоянно обстреливают населенный пункт.
Новое пополнение россиян идет прямо в лоб на наши позиции. Более профессиональные, вроде вагнеровцев – не зеки, а именно военные, десант и штурмовики пытаются заходить небольшими группами, обходить с флангов,
– сообщил Сазонов.
Он отметил, что профессиональные военные оккупационные войска действуют логичнее и хитрее. Кроме того, Россия бережет их.
Сазонов рассказал, какая ситуация в районе Бахмута: смотрите видео
Соотношение артиллерии 1 к 9
Соотношение артиллерии на Бахмутском направлении составляет около 1 к 9. Впрочем, в апреле – мае ситуация была гораздо хуже.
Дело не только в количестве стволов, но и в том, что наши стреляют гораздо точнее и лучше,
– заметил военнослужащий.
К тому же, Вооруженные Силы Украины имеют хорошие артиллерийские установки и системы залпового огня от наших партнеров. Так что дают мощный отпор врагу.
Сазонов рассказал, что российские оккупанты в районе Бахмута также активно применяют пехоту. Страна-агрессор согнала туда минимум половину из всех частично мобилизованных. Ежесуточно россияне пытаются совершить около 10 лобовых атак. Кроме того, они предпринимают попытки зайти в тыл или с флангов.
Россияне превращают Бахмут в Мариуполь
Военные страны-агрессора превращают Бахмут в Мариуполь. Город просто рассыпается от постоянных вражеских атак.
"Они (россияне – 24 канал) начинают "сносить" один из старейших и красивейших городов Донецкой области", – сказал военнослужащий ВСУ,
Ситуация на Востоке: актуальная информация
- Восточная линия фронта имеет короткие логистические цепочки с Россией, поэтому сюда постоянно стягивают резервы, в частности, личный состав, вооружение и боеприпасы. Роман Свитан подчеркнул, что это очень горячий и опасный участок линии фронта – не только Бахмут, но и весь участок протяженностью в 100 километров.
- Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты стянули большое количество своих войск и техники в район Сватово и упомянул о "новой сумасшедшей идее контрнаступления на Купянск". Он также рассказал, что у россиян практически каждый день случается "хлопок" на позициях.
- Украинские военные атакуют оккупантов в направлении Сватово – Кременная. ВСУ пытаются вытеснять оккупантов при малейшей возможности. По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, украинские бойцы уже давно перехватили инициативу на этом направлении.