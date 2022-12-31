Бахмут – единственное направление, где россияне активно "огрызаются", – Ступак о ситуации на фронте

Российская армия более 10 месяцев воюет в Украине. Однако за все это время российские военные терпят лишь сокрушительные поражения на фронте.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские оккупанты пытаются получить хоть какие-то достижения на поле боя в Украине.

Читайте также Мы еще не выиграли, но Россия уже проиграла: топ военных побед Украины в 2022 году

В частности, подразделения захватчиков не прекращают штурмовать Бахмут в Донецкой области.

Это единственное направление, где россияне активно "огрызаются". Они пытаются там заходить с разных сторон. Также это единственное направление, где у россиян за последние 6 месяцев выходит хоть как-то продвигаться,

– сказал Ступак.

Однако, по его словам, положение оккупантов под Бахмутом достаточно сомнительно. Ведь, по словам экс-сотрудника СБУ, "вторая армия" мира более полугода бьется за город и смогла выйти только на его окрестности – в район свалки.

Почему Бахмут стал идеей-фикс для российской армии

Украинские защитники продолжают мужественно удерживать оборону города. Однако оккупанты не прекращают безрезультатные попытки штурмовать Бахмут.

Для россиян захватить Бахмут уже стало идеей-фикс, чтобы там можно было поставить свою трехцветную тряпку. А ведь других побед нет. А нельзя кормить российский народ только лапшой быстрого приготовления,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Иван Ступак рассказал значение Бахмута для российских оккупантов: смотрите видео

Россияне перестают верить пропаганде

Он добавил, что российская пропаганда, конечно, пытается рассказывать о притворных успехах армии оккупантов в Украине. В частности, пропагандисты распространяют абсурдные тезисы о том, что:

Российская армия продвигается в Украине.

НАТО дает украинцам меньше оружия.

Президент Владимир Зеленский уже убегает из Украины.

Однако, как отметил эксперт Украинского института будущего, российский народ уже в это не верит. По словам Ступака, россияне перестают смотреть пропагандистские программы и пытаются максимально отстраниться от войны.

Ситуация под Бахмутом: коротко