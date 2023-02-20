Обескровливаем врага, – военный аналитик о важности обороны Бахмута

Российские захватчики не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области и пытаются взять его в кольцо. Сейчас нашим военным есть смысл удерживать город.

Сейчас трасса М-03 в Константиновку находится под контролем Украины и пока это продолжается ВСУ, могут поставлять боекомплект и все необходимое для ведения боевых действий на этот участок фронта. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

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Почему важно удерживать Бахмут

Вражеские диверсионно-разведывательные группы усилили свою деятельность в Бахмуте. Поэтому въезд людей в город возможен только по спецпропускам.

Пока нам есть смысл удерживать Бахмут, потому что мы уничтожаем много россиян там – обескровливаем врага,

– заметил военный аналитик.

По его словам, украинские защитники уничтожили под Бахмутом почти всю ЧВК "Вагнера". В общей сложности там было до 50 тысяч вагнеровцев. В то же время ВСУ ликвидировали около 10 тысяч наемников Евгения Пригожина, а 20 тысяч получили ранения.

Кроме того, даже владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин подтвердил, что россиянам пора снимать розовые очки, поскольку они не смогут в ближайшее время захватить Бахмут.

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Вооруженные Силы Украины продолжаются мощной обороной города, им постоянно поставляется новейшее вооружение и боекомплекты. А российским оккупантам хоть и поставляется оружие, но оно все старое.

"В конце концов преимущество в вооружении будет на стороне Украины. Преимущество в живой силе – останется на стороне врага, потому что у них мобилизационный ресурс больше. Однако благодаря более качественному оружию и даже большему количеству, мы достигнем преимущества в этой войне и это приведет к победе", – сказал военный аналитик.

Он напомнил, что сейчас в Украине сражается фактически вся российская армия. Если они будут продолжать "биться головой о стену", то их войско просто закончится, а соответственно и война.

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