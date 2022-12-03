Это ключевая точка решения войны, враг штурмует каждый день, – ВСУ о ситуации вокруг Бахмута

Россияне атакуют позиции украинских защитников в Донецкой области. Сегодня самой кровавой точкой фронта является Бахмут.

Об этом для 24 канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Наверное, Бахмут является ключевой точкой завершения войны. Враг ежесуточно идет на штурмы в районе разных мест Бахмута, Соледара и других населенных пунктов", – сказал спикер.

Высокая концентрация потерь

По словам Череватого, россияне массированно атакуют. В частности, за 2 декабря зафиксировали 261 обстрел разными артиллерийскими системами.

На фоне этого враг несет большие потери. Ежесуточно на Бахмутском направлении самая высокая концентрация потерь россиян. За эти сутки есть 80 убитых и 68 раненых. Бывают и более высокие данные, но это средняя амплитуда, – рассказал спикер.

Он отметил, что в целом на Востоке у врага самые большие потери. Оккупантам не удалось достичь целей так называемой спецоперации, поэтому, как обьяснил Череватый, захватить Бахмут для них является политическим решением.

"Хотят показать своим обывателям, почему погибали их солдаты. Доказать, что "освободили" Донбасс. В тяжелых условиях наши военные наносят удары по врагу, уничтожая технику и личный состав", – добавил спикер.

Обратите внимание – Сергей Череватый об актуальной ситуации на фронте: смотрите видео

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