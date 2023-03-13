У них огромные потери, – Жданов сказал, сможет ли РФ продолжить наступление после боев за Бахмут

Город Бахмут Донецкой области может стать кульминацией наступления оккупантов и дальше они не смогут продвигаться. Там россияне несут огромные потери.

За все время штурма Бахмута россияне потеряли там около 50 тысяч единиц личного состава. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Почему наступление россиян захлебнется в Бахмуте

Жданов напомнил, что группировка, которая заходила с Севера Украины по приблизительным расчетам, состояла из 40 – 45 тысяч российских военных.

Во-первых, потери (россиян – 24 Канал) безумные. Во-вторых, за Бахмутом в районе Часова Яра на господствующих высотах уже готов рубеж обороны. Если будет принято решение об уходе из Бахмута, то мы "садимся" на следующий рубеж обороны и россияне должны будут начать все сначала,

– сообщил военный эксперт.

По его мнению, у оккупантов вряд хватит сил, чтобы штурмовать новую линию обороны. Так, Россия стянула в Украину фактически все, что могла – регулярных частей оккупационного войска не осталось. Сегодня даже российские десантники доукомплектовываются на месте личным составом, что был мобилизован осенью и зимой.

Жданов о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Ситуация в Бахмуте критическая

Российские захватчики не могут перейти реку Бахмутку – она стала линией фронта. Оккупанты пытаются обойти ее с севера и юга, но такая естественная преграда очень выгодна для обороны ЗСУ.

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В течение последней недели есть существенные продвижения врага с севера города, а на юге на трассе Т0504 идут тяжелые бои. В целом ситуация в районе Бахмута очень сложная. Россияне не могут "замкнуть" город, поэтому пошли на расширение узкого коридора, объединяющего город с подконтрольными Украине территориями.

Риск еще в том, что они могут прорвать нашу оборону в любом месте на севере или на юге. Это может произойти не сразу за Бахмутом, а ближе к Ивановскому,

– заметил военный эксперт.

Кроме того, удлинение этого коридора усложняет логистику для наших защитников, поскольку простреливается артиллерией врага. Следовательно, обеспечение наших войск в самом Бахмуте становится все труднее.