"Продвигаемся дальше": в 3-й штурмовой бригаде рассказали об успешном наступлении возле Бахмута

Силы обороны продолжают свои контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. Так, в третьей штурмовой бригаде рассказали, что наши защитники отбросили россиян с территории размером более 1 километра.

Кроме того, военные отметили, что они также зачищают фланги вокруг Бахмута. Россияне в свою очередь терпят бешеные потери возле города-крепости.

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В третьей штурмовой бригаде уточнили, что они отбросили врага с территорий объемом 1,8 километра вдоль линии фронта и на 1,2 километра в глубину.

Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов,

– подчеркнули защитники.

К тому же в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады России и так называемые отряды "Шторм Z". Таким образом около 30 оккупантов стали "двухсотыми", еще 40 "трехсотыми".

Военные также отметили, что они уничтожили склад с боеприпасами оккупантов, а также технику российской армии: бронеавтомобили, танки и артиллерию. Точное количество уничтоженной техники в бригаде не было названо.

Напоследок наши защитники сказали, что все видео они предоставят впоследствии. А также добавили, что Вооруженные Силы нашей страны продвигаются дальше.

ВСУ продолжают бороться за украинские территории