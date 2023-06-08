"Продвигаемся дальше": в 3-й штурмовой бригаде рассказали об успешном наступлении возле Бахмута
Источник:3 отдельная штурмовая бригада
Силы обороны продолжают свои контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. Так, в третьей штурмовой бригаде рассказали, что наши защитники отбросили россиян с территории размером более 1 километра.
Кроме того, военные отметили, что они также зачищают фланги вокруг Бахмута. Россияне в свою очередь терпят бешеные потери возле города-крепости.
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Украинские военные выбивают россиян из-под Бахмута
В третьей штурмовой бригаде уточнили, что они отбросили врага с территорий объемом 1,8 километра вдоль линии фронта и на 1,2 километра в глубину.
Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции оккупантов,
– подчеркнули защитники.
К тому же в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады России и так называемые отряды "Шторм Z". Таким образом около 30 оккупантов стали "двухсотыми", еще 40 "трехсотыми".
Военные также отметили, что они уничтожили склад с боеприпасами оккупантов, а также технику российской армии: бронеавтомобили, танки и артиллерию. Точное количество уничтоженной техники в бригаде не было названо.
Напоследок наши защитники сказали, что все видео они предоставят впоследствии. А также добавили, что Вооруженные Силы нашей страны продвигаются дальше.
ВСУ продолжают бороться за украинские территории
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Юге и Востоке нашей страны продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются наступать, но не имеют успеха.
- Кроме того, она отметила, что на Новопавловском направлении продолжаются бои за Великую Новоселку. В Запорожском направлении в районе Орехова враг находится в активной обороне.
- Также пресс-секретарь Сил обороны Валерий Шершень сказал, что Силы обороны имеют локальные успехи на Запорожском направлении.
- Тяжелые бои продолжаются и на Марьинском направлении. Наши военные отразили многочисленные атаки российских оккупантов в районе города Марьинка. Там оккупанты понесли колоссальные потери.