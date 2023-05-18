От цветущего города не осталось и следа: в сети опубликовали новые спутниковые снимки Бахмута

На протяжении всей войны россияне то и делают, что сравнивают с землей украинские города и села, которые встречаются им на пути. В подтверждение тому в сети появились новые спутниковые снимки украинского Бахмута.

На этих снимках достаточно отчетливо виден так называемый "русский мир" во всей его красоте. Только за один год захватчики превратили цветущий населенный пункт в город-призрак, где сейчас нет никакого признака жизни.

Смотрите также Россияне попали в ловушку, созданную для ВСУ: какие перспективы открывает ситуация в Бахмуте

В сеть выложили новые снимки Бахмута со спутника

Масштаб военных преступлений, совершаемых россиянами, поражают. На снимках видно, как захватчики изуродовали украинский город и полностью его разрушили.

Украинский Бахмут в мае 2023 года / Фото Maxar

Ни одного целого здания, никаких деревьев и целых домов – все то, что когда-то напоминало о нормальной и спокойной жизни в городе, просто исчезло с началом полномасштабной войны против нашего государства.

Кроме того, в интернете также для сравнения выложили фото города до начала его атак россиянами. Эти снимки выглядят так, как будто были сделаны еще в предыдущей жизни.

Город Бахмут в мае 2022 года / Фото Maxar

Ухоженный зеленый город с красивыми домами и плотными застройками – это разрушили россияне, которые не восприняли тот факт, что город не захотел им подчиняться. Теперь все эти фото остались лишь приятными воспоминаниями.

Вооруженные Силы совершают тактические действия под Бахмутом.

Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба рассказал, что на определенных направлениях у Бахмута наши войска продвинулись от 500 метров до 2 километров вперед и по флангам. Украинские защитники заходят с флангов, чтобы снизить риск окружения находящихся в Бахмуте военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отметила, что на Бахмутском направлении уволены почти 20 квадратных километров – наши военные не потеряли и двигаются дальше. Однако в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, а русский враг несколько продвигается.

Во время очередной зачистки территории у Бахмута 15 мая украинские воины обнаружили довольно интересную находку – рацию командира одной из российских рот. Как оказалось, эта рация еще работала, поэтому ВСУ выяснили, что захватчики "как стемнеет" планируют отходить от позиций, которые они занимали длительное время.

Уже более 9 месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут. Несмотря на то, что они уничтожили здания и инфраструктуру города, он все равно стоит. Пусть они уничтожат здания, но украинский свободный дух захватчики никогда не уничтожат. Как и веру украинцев в то, что Бахмут выстоит.