Удачное место для обороны: военный обозреватель оценил целесообразность выхода из Бахмута

Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта, ВСУ держат оборону города уже несколько месяцев. Ситуация там очень сложная, однако пока речь не идет об угрозе окружения и вывода оттуда наших воинов.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что оборона ВСУ в Бахмуте находится на достаточно высоком уровне.

Читайте также Россияне снова говорят о "взятии" Бахмута: в ВСУ советуют думать о побеге из Донецка

ВСУ держат оборону в Бахмуте

Коваленко подчеркнул, что только у Генштаба ВСУ есть максимально полная информация и он может делать из нее выводы для принятия тех или иных решений. Если же посмотреть на общую ситуацию на данном плацдарме, то нет целесообразности вывода наших войск из города.

Во-первых, по его словам, оборона ВСУ в Бахмуте находится на достаточно высоком уровне. Удержание обороны происходит прежде всего благодаря логистике, которую на этой локации обеспечивают трасса Т 0504 и через село Хромово на Часов Яр.

Следовательно, есть 2 основные логистические артерии, находящиеся под огневым влиянием врага, так это верно. Однако они находятся под ним уже не первый месяц, так что в этом нет ничего нового. Но логистика работает,

– подчеркнул Коваленко.

По его словам, пока нет критической угрозы этой логистике – оборона может работать. Когда она возникнет, тогда уже можно говорить об угрозе окружения и вывода наших воинов из Бахмута.

Коваленко прокомментировал целесообразность вывода ВСУ из Бахмута: смотрите видео

У оккупантов нет перспективы продвижения

Военно-политический обозреватель отметил, что с Юга россияне уже больше месяца с направления Клещеевки не могут продвинуться к Ивановскому и перерезать трассу Т 0504 – оккупанты застряли в поле.

По его словам, после того, как захватчики смогли выйти на трассу М 03, то передислоцировали значительное количество ресурсов именно на северный сектор. И оттуда пытаются сейчас давить на Бахмут. Но это территория полей, простреливаемых нашей артиллерией.

Они будут там находиться в такой же ситуации, как и на Юге, и какой-то перспективы, определенного быстрого продвижения именно в этом направлении пока у них нет,

– сказал Коваленко.

Он предполагает, что подкрепление, которое отправили в Бахмут для ВСУ, может быть направлено на то, чтобы значительно улучшить наши позиции на Севере, в частности вернуть в полноценное пользование трассу М 03.

Больше о ситуации в Бахмуте