Ситуация похожа на ад, – военный ВСУ рассказал о действиях врага под Бахмутом

Ситуация под Бахмутом в Донецкой области остается очень сложной. Российские оккупанты терпят большие потери, однако не прекращают попыток окружить город.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант ВСУ из батальона "Свобода" Владимир Назаренко. По его словам, захватчики изо всех сил пытаются достичь любого продвижения под Бахмутом.

Смотрите также Хотят отвлечь ВСУ от Донбасса: в NYT спрогнозировали, где россияне могут открыть еще один фронт

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои. Однако ВСУ дают отпор российским оккупантам.

"На самом деле уже шестой месяц ситуация под Бахмутом похожа на ад. Но враг вынужден постоянно проводить ротацию своего личного состава. В конце декабря – начале января после боев за Соледар фактически полностью была выведена из строя ЧВК "повара" Владимира Путина (ЧВК "Вагнера" – 24 Канал)", – рассказал Назаренко.

Постоянные ротации врага под Бахмутом

По его словам, российские оккупанты постоянно проводят ротацию. Руководство оккупантов на несколько дней заводит то или иное подразделение.

К примеру, в середине января это были десантники. Видно, что у них техника была из складов глубокого хранения. Это были недавно мобилизованные и малоопытные бойцы. Они получили хорошую взбучку. Затем затихли и перестали атаковать,

– рассказал лейтенант ВСУ.

Этих десантников отвели от Бахмута и завели новые подразделения. Назаренко отметил, что враг уже бросает на Бахмут пятое или шестое подразделение.

Владимир Назаренко рассказал о ситуации под Бахмутом: смотрите видео

Задачи ВСУ под Бахмутом

Как сообщил военный, российские оккупанты хотят окружить город.

Но Генштаб ВСУ поставил стратегическую задачу – не дать врагу перерезать стратегические трассы Бахмут – Константиновка и Бахмут – Славянск. Эта задача выполняется. Более того, во многих местах наши силы пытаются контратаковать и продвигаться,

– сказал лейтенант ВСУ.

Назаренко подчеркнул, что на многих участках Бахмутского охвата враг в местах, где не планирует атаковать, снимает свои силы.

"То есть, ощущается нехватка живой силы у россиян в том количестве, которым они привыкли атаковать. А именно ценой живой силы враг пытается поддерживать свой темп наступления и динамичность ситуации", – сказал военный.

Ситуация на фронте: коротко