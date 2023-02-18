Россия заканчивается там, где дают по морде, – военный ВСУ о мотивации бойцов защищать Бахмут
Украинские военные отважно защищают Бахмут, что в Донецкой области и понимают, что обороняют там всю Украину. У них есть четкое осознание, что Владимир Путин не остановится на Донбассе.
Российский диктатор будет идти настолько далеко, насколько его пустят. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военный ВСУ Кирилл Сазонов.
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Что мотивирует ВСУ под Бахмутом
Следовательно, лучший вариант – остановить его под Бахмутом, чем он пойдет дальше. И чем раньше Вооруженные Силы Украины это сделают, тем лучше.
Россия заканчивается там, где ей дают по морде,
– отметил военный ВСУ.
Он добавил, что в рядах ВСУ воюют бойцы из разных уголков Украины. Независимо от того, откуда они – каждый защищает свой дом. Сазонов подчеркнул, если пропустить российских захватчиков здесь, то мы получим новый Бахмут в Константиновке или Покровске и т.д.
Так, мотивация наших военных очень простая – под Бахмутом они защищают всю Украину, и каждый защищает свой дом.
Сазонов о мотивации ВСУ под Бахмутом: смотрите видео
Последние новости касательно Бахмута
- Оккупанты уже более полугода пытаются захватить город-крепость Бахмут, что в Донецкой области. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что наши бойцы не покинут город, потому что оборона Бахмута – это еще и удержание рубежа от Угледара до Купянска. Он подчеркнул, что врагу не удастся выйти на границы Донецкой области.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Так, сначала они обещали "подарить" его на день рождения Владимиру Путину 7 октября, но не удалось.
- Каждый день под Бахмутом происходит до 50 боестолкновений и до 200 обстрелов. В то же время Россия несет огромные потери. Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что там россияне теряют до сотни военных в сутки.
- Сейчас у ВСУ есть возможность поставлять в город все, что необходимо для боевых действий – боеприпасы, провизию, медикаменты, а также эвакуировать раненых. Впрочем, по словам Череватого, тактические отступления возможны, если для этого будут основания.