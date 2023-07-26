Бахмут – большая ловушка для россиян: ВСУ постоянно зажимают врага
Вооруженные Силы Украины продолжают давить врага на Бахмутском направлении. Защитники заняли важные высоты и эффективно уничтожают россиян в Бахмуте.
Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Оккупанты пытаются держать оборону, но фактически находятся в шаге от оперативного окружения украинцами.
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"Бахмут сегодня – большая ловушка для русских: они там, как в мясорубке. ВСУ заняли все господствующие высоты и легко могут перебивать логистику врага, отслеживать все их передвижения и уничтожать боевые группы", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Непокоренный Бахмут
Россия за восемь месяцев боев в Бахмуте потеряла огромное количество солдат, техники и времени, положила там военную инициативу. Теперь оккупационная армия пытается удержать свои позиции, чтобы оправдать эти потери.
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"Они же только что отрапортовали, что взяли Бахмут, уже поделили между собой ордена и грамоты. Теперь не могут сказать, что уходят. Конечно, они будут пытаться удержать город", – подчеркнул Иван Ступак.
Он отметил, что Силы обороны давят врага теми же ресурсами, которыми все это время сдерживали наступление россиян.
Оперативная ситуация на Бахмутском направлении
- Оккупационные войска России отступили в районе Андреевки, что к югу от Бахмута. Успех украинских войск возле Андреевки позволит окружить врага в Бахмуте, заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
- Заставив россиян покинуть свои позиции возле Клещиевки и Андреевки, украинские военные сделали еще один шаг к оперативному окружению оккупантов. По мнению офицера Вооруженных Сил Украины, Силы обороны находятся в нескольких километрах от оперативного окружения Бахмута.
- Сергей Череватый также сообщил, что в последнее время потери российских войск на восточных направлениях значительно выросли. Они уже близки к тем, что были во время самых сложных боев за Бахмут.