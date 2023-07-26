Бахмут – большая ловушка для россиян: ВСУ постоянно зажимают врага

Вооруженные Силы Украины продолжают давить врага на Бахмутском направлении. Защитники заняли важные высоты и эффективно уничтожают россиян в Бахмуте.

Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Оккупанты пытаются держать оборону, но фактически находятся в шаге от оперативного окружения украинцами.

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"Бахмут сегодня – большая ловушка для русских: они там, как в мясорубке. ВСУ заняли все господствующие высоты и легко могут перебивать логистику врага, отслеживать все их передвижения и уничтожать боевые группы", – сказал экс-сотрудник СБУ.

Непокоренный Бахмут

Россия за восемь месяцев боев в Бахмуте потеряла огромное количество солдат, техники и времени, положила там военную инициативу. Теперь оккупационная армия пытается удержать свои позиции, чтобы оправдать эти потери.

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"Они же только что отрапортовали, что взяли Бахмут, уже поделили между собой ордена и грамоты. Теперь не могут сказать, что уходят. Конечно, они будут пытаться удержать город", – подчеркнул Иван Ступак.

Он отметил, что Силы обороны давят врага теми же ресурсами, которыми все это время сдерживали наступление россиян.

Оперативная ситуация на Бахмутском направлении