Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Окупанти намагаються тримати оборону, але фактично перебувають за крок від оперативного оточення українцями.

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"Бахмут нині – велика пастка для росіян: вони там, як у м'ясорубці. ЗСУ зайняли усі панівні висоти і легко можуть перебивати логістику ворога, відстежувати усі їхні пересування та знищувати бойові групи", – мовив ексспівробітник СБУ.

Нескорений Бахмут

Росія за понад вісім місяців боїв у Бахмуті втратила величезну кількість солдат, техніки та часу, поклала там військову ініціативу. Тепер окупаційна армія намагається втримати свої позиції, щоб виправдати ці втрати.

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"Вони ж тільки-но відрапортували, що взяли Бахмут, вже поділили між собою ордени й грамоти. Тепер не можуть сказати, що відходять. Звісно, вони намагатимуться втримати місто", – наголосив Іван Ступак.

Він зауважив, що Сили оборони тиснуть ворога тими самими ресурсами, якими увесь цей час стримували наступ росіян.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку