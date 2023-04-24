Самая горячая точка на более тысячи километров фронта, – Жданов о боях в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте очень сложная, продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе за последние несколько дней существенно ухудшилась. Также продолжаются бои у Григоровки, Хромового и Ивановского.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, снарядного голода у россиян возле Бахмута не наблюдают.

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Жестокие бои в Бахмуте

Жданов отметил, что в Бахмуте сейчас продолжаются самые жестокие бои. За последние несколько дней ситуация существенно ухудшилась.

Бахмут – самая горячая точка более чем на тысячу километров фронта. Самые жестокие бои продолжаются именно в городе. За последние дни ситуация в самом Бахмуте существенно ухудшилась,

– сказал он.

По словам военного эксперта, бои продолжаются у Григоровки, Хромового и Ивановского. За минувшие сутки враг провел безрезультатные наступательные действия в районе трех населенных пунктов.

"Тяжелые бои в Хромовом, но все попытки врага выйти на бульварную часть улицы Чайковского провалились. Однако динамика боев такова, что эти улицы становятся фронтом, начиная от северной части. Враг, не считаясь ни с потерями, ни с расходами боеприпасов, пытается вытеснить ВСУ из Бахмута", – сообщил Жданов.

Он подчеркнул, что украинские защитники не находятся в окружении. Оснащение и комплектация наших войск продолжается. Также продолжается эвакуация раненых.

Олег Жданов добавил, что у российских захватчиков пока достаточно артиллерии, а снарядного голода у врага не наблюдают.

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