Продолжаем продвигаться вперед, – Жданов рассказал об успехах ВСУ в районе Бахмута
Российская армия продолжает попытки полностью оккупировать Бахмут. Город держится уже более 10 месяцев, а на некоторых участках ВСУ потеснили врага.
Об этом у себя на стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, враг продолжает штурмы в самом городе, даже несмотря на вероятное окружение с флангов.
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Россиянам угрожает оцепление
Жданов заявил, что Бахмут продолжает оставаться горячей точкой на 1200 километровом фронте. На левом и правом фланге от города есть успех ВСУ, который наши защитники пытаются развить.
"Сообщают, что в урочище Ступки враг оставил позиции, а с Клищеевки есть сообщение, что в результате удара по командному пункту погиб руководящий состав 4 отдельной мотострелковой бригады и штаба 2-го армейского корпуса. На севере также продвигаемся, но в самом городе враг, к сожалению, имеет частичный успех", – сообщил военный эксперт.
Олег Жданов о ситуации на фронте: смотреть видео
По его словам, ситуация в городе и окрестностях напоминает встречное движение сторон. В то время как наш успех больше и он угрожает противнику, российское командование бросает в бой новые и новые резервы, чтобы полностью захватить город.
Даже если им придется на второй день покинуть город под угрозой окружения, они все равно будут пробовать полностью его оккупировать.
– подчеркнул Жданов.
Ситуация на фронте: главное
- По данным Генштаба ВСУ, главные усилия враг сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 15 мая произошло 49 боевых столкновений на указанных участках фронта.
- Тактический успех ВСУ отметили в британской разведке. Там подчеркнули, что наши воины смогли стабилизировать фланги Бахмута в свою пользу.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут, где проанализировал ситуацию в городе и возможные варианты развития событий.