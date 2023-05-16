Продолжаем продвигаться вперед, – Жданов рассказал об успехах ВСУ в районе Бахмута

Российская армия продолжает попытки полностью оккупировать Бахмут. Город держится уже более 10 месяцев, а на некоторых участках ВСУ потеснили врага.

Об этом у себя на стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, враг продолжает штурмы в самом городе, даже несмотря на вероятное окружение с флангов.

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Жданов заявил, что Бахмут продолжает оставаться горячей точкой на 1200 километровом фронте. На левом и правом фланге от города есть успех ВСУ, который наши защитники пытаются развить.

"Сообщают, что в урочище Ступки враг оставил позиции, а с Клищеевки есть сообщение, что в результате удара по командному пункту погиб руководящий состав 4 отдельной мотострелковой бригады и штаба 2-го армейского корпуса. На севере также продвигаемся, но в самом городе враг, к сожалению, имеет частичный успех", – сообщил военный эксперт.

Олег Жданов о ситуации на фронте: смотреть видео

По его словам, ситуация в городе и окрестностях напоминает встречное движение сторон. В то время как наш успех больше и он угрожает противнику, российское командование бросает в бой новые и новые резервы, чтобы полностью захватить город.

Даже если им придется на второй день покинуть город под угрозой окружения, они все равно будут пробовать полностью его оккупировать.

– подчеркнул Жданов.

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