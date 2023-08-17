Россия стягивает туда силы с Севера и Юга Украины – военный о ситуации под Бахмутом
Источник:"Радио Свобода"
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин 17 августа рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. По его словам, российское военное командование направляет туда новые подразделения.
Жорин подчеркнул, что это военные, которые раньше воевали на Севере и Юге нашего государства. А на те направления, откуда страна-агрессорка сняла своих солдат, зайдут вновь подразделения.
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Что изменилось на Бахмутском направлении
Военнослужащий отметил, что против украинских солдат на Бахмутском направлении в основном воюют десантники, подразделение Рамзана Кадырова "Ахмат" и формирование "Эспаньола", который является так называемым "фанатским спецназом" российского футбольного клуба ЦСК.
Часть перебрасываемых сюда подразделений – это регулярные части, выведенные еще раньше из других доукомплектованных направлений и проведших согласование. Также сейчас сюда уже стягивают те подразделения, которые прямо сейчас выполняли задачи на Севере, и на Юге нашей страны.
– подчеркнул Жорин.
Он также подчеркнул, что у российских военных пока нет проблем с пополнением подразделений личным составом. Ведь у врага есть значительный ресурс.
"Люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя, что у врага что-то кончается. Пока у них еще достаточно много сил, резервов, техники, людей", – подчеркнул он.
В заключение заместитель командира 3 штурмовой бригады сказал, что россияне демонстрируют наличие у них ресурса путем опрокидывания и насыщения фронта новыми подразделениями.
ВСУ мощно работают на Бахмутском направлении
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук 17 августа сообщил, что украинские военные сбили на Бахмутском направлении вражеский вертолет. Речь идет о дорогой российский вертолет Ка-52.
- Кроме того, в 3 штурмовой бригаде показали, как наши защитники из дрона смогли уничтожить целое подразделение российских солдат. По потерям врага также были танки Т-90М и 2 боевые броневые машины.
- Также пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин подчеркнул, что под Бахмутом удалось ликвидировать так называемое "добровольческое формирование" в который входили футбольные фанаты. В частности, говорится о формировании "Эспаньола".