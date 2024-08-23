Бойцы 24 ОМБр, которые защищают Часов Яр, высказались о переговорах с Россией и Курской операции

Бойцы 24 ОМБр защищают Часов Яр – город, который россияне стирают КАБами, артиллерией и другими видами вооружения. Военные рассказали о ситуации в городе и высказали свое мнение относительно возможных переговоров с Россией и операции ВСУ на Курщине.

По состоянию на конец августа 2024 года, Часов Яр в Донецкой области почти полностью превращен в руины. Город с начала года остается одной из желаемых целей оккупантов. Путин приказывал взять Часов Яр еще до 9 мая, однако украинские бойцы продолжают обороняться.

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Что сейчас происходит в Часовом Яру

Из-за российских обстрелов от города почти ничего не осталось.

Ситуация в городе напряженная. Напряженная, плохая, но контролируемая. Россияне штурмуют, потом жалуются, чтобы их вывезли, потому что у них много "трехсотых" (раненых, – 24 Канал). Так выглядит стандартный день в Часовом Яру,

– рассказал заместитель командира 1 стрелкового батальона 24 ОМБр, боец под псевдонимом "Бодя".

В составе подразделения воюет разведчик 1 стрелкового батальона с позывным "Белорус". Во время прошлого репортажа проекта о Часов Яр, который "Украинский Свидетель" опубликовал в июле, журналисты слышали разговор бойца по рации с командиром батальона. Тогда "Белорус" был единственным среди пяти бойцов, кого не поразила вражеская артиллерия.

Сейчас он продолжает защищать Часов Яр от российского нашествия. Боец поделился своим мнением по поводу возможных мирных переговоров с Россией.

На переговоры надежды нет. Не факт, что они завершатся в нашу пользу. Да и с кем договариваться? Это то же, что к тебе придет сосед и скажет – я заберу твоего поросенка, зарежу и съем. Лучше я ему морду разобью,

– сказал разведчик.

По словам военных, они очень обрадовались, когда узнали о новостях с Курщины.

Это прорыв для нашей страны. Наши собратья, которые сейчас находятся в плену, будут иметь надежду на обмен. Это очень поднимает боевой дух! Более того, это показывает нашим западным партнерам, что мы не просто так здесь сидим. Мы работаем,

– рассказал "Белорус".

К слову, ранее бойцы из 18 бригады Нацгвардии сняли видео, на котором зафиксирован нынешний вид города после года непрерывных вражеских атак.