Россия хочет взять Часов Яр не только из-за приближения 9 мая: обзор фронта от Свитана

Россияне планируют захватить Часов Яр до 9 мая. Ради этого противник перебросил туда резервы, оставшиеся после зимнего наступления.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала отметил, что в районе Часового Яра оккупанты пытаются с 3 сторон вытеснить наши части.

Читайте также Ситуация напряженная: Умеров заявил, что россияне хотят прорваться под Бахмутом

Почему россиянам очень нужен Часов Яр

Свитан отметил, что российские оккупанты могут положить десятки тысяч жизней, чтобы выполнить какую-то "хотелку" для поддержания "победоносных" скрепов. Поэтому не исключено, что им поставили, в частности, задачу взять этот город до 9 мая.

Хотя, по его мнению, по Часовому Яру задача все же больше военная, учитывая сложное положение у оккупантов в районе Бахмута, когда наши воины находятся в Часовом Яру, то есть на господствующей высоте.

Поэтому, отметил военный эксперт, захватчики постоянно будут пытаться взять высоту Часового Яра, независимо от дат.

Понятно, что выполнение такого военного задания под скрепы для них было бы самым оптимальным вариантом – то есть под 9 мая,

– отметил полковник запаса.

Поэтому, добавил он, все резервы, оставшиеся после зимнего наступления, захватчики перебросили в сторону Часового Яра, под Бахмут. Они пытаются с 3 сторон вытеснить наши части. В то же время у нас там лучшее положение по высотам и определенным оборонительным механизмам.

Что происходит в Часовом Яру: смотрите на карте

Как польские Patriot могли бы прикрыть Украину

Полковник запаса рассказал, что, если разместить два Patriot вдоль границы Польши с Украиной, то они могут прикрыть на глубину по крайней мере до 120 километров Запад нашей страны.

Мы тогда сможем оттуда несколько ЗРК, которые сейчас прикрывают Запад страны, перебросить в Центр или вообще на Восток,

– сказал Свитан.

Благодаря этому, по его словам, можно будет усилить Восточный фронт либо центральную часть нашей страны, в частности, прикрыть энергоструктуру, где это нужно. Это такой себе "лайтовый" вариант.

Если бы, заметил он, Украине передали даже пару этих комплексов, то их можно было бы расположить на глубину примерно 100 километров от польской границы, перекрыв практически весь Запад по диаметру в 300 километров. А ЗРК малой и средней дальности перебросить оттуда в Центр и на Восток Украины.

Это, подытожил он, позволило бы увеличить плотность нашей ПВО по крайней мере в 1,5 раза. А с поляками можно договориться, так как они хорошо понимают нашу потребность и свою безопасность.

Больше о ситуации в Часовом Яре: последние новости