Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що в районі Часового Яру окупанти намагаються з 3 сторін витиснути наші частини.

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Чому росіянам дуже потрібен Часів Яр

Світан зазначив, що російські окупанти можуть покласти десятки тисяч життів, щоб виконати якусь "хотєлку" для підтримання "побєдобєсних" скрєпів. Тому не виключено, що їм поставили, зокрема, й завдання взяти це місто до 9 травня.

Хоча, на його думку, по Часовому Яру завдання все ж більше військове, з огляду на складне становище в окупантів у районі Бахмута, коли наші воїни перебувають у Часовому Яру, тобто на панівній висоті.

Тож, наголосив військовий експерт, загарбники постійно намагатимуться взяти висоту Часового Яру, незалежно від дат.

Зрозуміло, що виконання такого військового завдання під скрєпи для них було б найоптимальнішим варіантом – тобто під 9 травня,

– зауважив полковник запасу.

Тому, додав він, усі резерви, які залишилися після зимового наступу, загарбники перекинули в бік Часового Яру, під Бахмут. Вони намагаються з 3 сторін витиснути наші частини. Водночас у нас там краще положення по висотах та певних оборонних механізмах.

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Як польські Patriot могли б прикрити Україну

Полковник запасу розповів, що, якщо розмістити два Patriot уздовж кордону Польщі з Україною, то вони можуть прикрити на глибину принаймні до 120 кілометрів Захід нашої країни.

Ми тоді зможемо звідти кілька ЗРК, які зараз прикривають Захід країни, перекинути в Центр або взагалі на Схід,

– сказав Світан.

Завдяки цьому, за його словами, можна буде посилити східний фронт або центральну частину нашої країни, зокрема, прикрити енергоструктуру, де це потрібно. Це такий собі "лайтовий" варіант.

Якби ж, зауважив він, Україні передали навіть пару цих комплексів, то їх можна було б розташувати на глибину приблизно 100 кілометрів від польського кордону, перекривши практично весь Захід по діаметру в 300 кілометрів. А ЗРК малої й середньої дальності перекинути звідти в Центр та на Схід України.

Це, підсумував він, дозволило б збільшити щільність нашої ППО принаймні у 1,5 раза. А з поляками можна домовитися, тому що вони добре розуміють нашу потребу й свою безпеку.

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