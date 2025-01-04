Проте ЗСУ тримають оборону навіть у руїнах, адже мають певну перевагу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира підрозділу 24-ї окремої механізованої бригади Богдана в інтерв'ю Суспільному.

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Оборона Часового Яру триває

За словами командира, навіть у руїнах можна ефективно оборонятися, якщо все облаштувати – підготувати будівлі й окопи. Успіх залежить від інженерних рішень та кмітливості.

У ситуації, що склалася, вести оборонний бій вигідніше саме на нашому напрямку. Стратегічна перевага тут – канал, який ускладнює пересування противника та використання ним бронетехніки.

Часів Яр — це висота. Це для них дуже важливе місто і в плані військовому, і в політичному, бо це прямі, скажемо так, ворота на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ,

– переконаний Богдан.

Він додає, що захисникам не вистачає боєприпасів, насамперед артилерійських. А у противника наразі велика перевага в дронах.

Критичною проблемою залишається особовий склад. Бійці на позиціях виснажені як морально, так і фізично, їм необхідний відпочинок і заміна. Підрозділи відчувають значну нестачу військових, особливо мотивованих.

До слова, командир підрозділу 24-ї ОМБр також розповів, що проти однієї української бригади на цьому напрямку стоїть ціла дивізія росіян – близько 10 тисяч військових.

За словами військового, найгірший сценарій щодо Часового Яру – такий самий, як і для інших українських міст, які намагаються захопити окупанти. Але наразі місто тримається.