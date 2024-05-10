Потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения", – Павлюк

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью высказался относительно Часового Яра. По его мнению, основной проблемой для ВСУ является не нехватка людей, а нехватка техники.

Похожее мнение о Часовом Яре высказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Мол, это лишь вопрос времени, когда упадет город. В то же время захват Часового Яра откроет россиянам путь на последние крупные города Донецкой области.

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Павлюк о Часовом Яре

Потеря Часового Яра не будет иметь "решающего значения", это просто "обычный городской населенный пункт", как процитировали генерал-лейтенанта журналисты.

Впрочем, Часов Яр является ключом к группе городов, расположенных за ним. Это Константиновка, Дружковка, Лиман и Славянск, которые входят в Краматорскую агломерацию. Падение Часового Яра откроет дорогу на Краматорск и Славянск – последние городские центры Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ. Пока что из всей агломерации оккупанты захватили только Бахмут.

Часов Яр – стратегическая высота в пяти километрах к западу от Бахмута. Россияне хотели захватить ее "к празднику" 9 мая, но это им не удалось.

Какова ситуация возле Часового Яра

Другие заявления Павлюка

Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, считает генерал. Поэтому государству срочно нужна усиленная противовоздушная оборона. Было бы хорошо получить истребители F-16, которые смогли бы защитить небо от российских самолетов – носителей КАБов. К тому же это произвело бы на врага психологический эффект.

Россияне "тестируют" украинскую оборону, ища наиболее выгодное для себя направление. Они стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, но, вероятно, будут атаковать северо-восточные районы Харькова и Сум.

ВСУ готовят новые бригады, часть из которых развернут для защиты Киева. В целом бригад будет 10.