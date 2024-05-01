Майор ВСУ сказал, какой город на фронте критически важно сейчас удержать

Россия пытается всеми силами захватить Часов Яр. Если ВСУ его не удержат, оккупанты будут иметь преимущества на линии фронта Донбасса и захватят следующие города.

Такое мнение 24 Каналу высказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что город обороняют не только подразделения Вооруженных Сил. Также он отметил важность мобилизации для обороны Часового Яра.

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Важный город

По словам майора ВСУ, все возможные подразделения украинской армии и спецназовцы ГУР МО, которые не совсем к этому имеют отношение, переброшены сейчас в Часов Яр. Город расположен на высоте, поэтому россиянам достаточно сложно его захватить. Часов Яр является ключом к северному Донбассу: Константиновка, Славянск, Краматорск.

Критически важно удержать Часов Яр, поэтому все силы ВСУ сейчас сосредоточены на защите этого населенного пункта,

– подчеркнул Чечеринда.

Часов Яр: смотрите на карте

Важность мобилизации

К сожалению, по словам майора ВСУ, сейчас ВСУ возле Часового Яра недостаточно укомплектованы военными. Удовлетворить эту проблему может мобилизация. В Киеве открылся рекрутинговый центр для украинских добровольцев, которые хотят идти в армию, "ловить" мужчин с повестками там никто не будет.

"Доукомплектование мобилизационного резерва должно спасти ситуацию на фронте. Оружие без людей воевать не сможет", – отметил Чечеринда.

Часов Яр: последние новости

Россияне любой ценой пытаются захватить Часов Яр. Для этого они пытаются обойти город по флангам через другие населенные пункты.

Наступление россиян на город дается очень большой ценой, ведь Часов Яр расположен на господствующей высоте. Дополнительные системы противовоздушной обороны, которые появятся после предоставления помощи от США, возможно, позволят сбивать российские самолеты, которые выпускают планерные бомбы именно издалека.

Враги сбрасывают на украинский город более 10 управляемых авиабомб в сутки. Россияне также применяют боевые бронированные машины для пехоты и тяжелые танки.