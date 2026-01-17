Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный высказал 24 Каналу мнение, что само Гуляйполе россиянам абсолютно не интересно.

Какова цель россиян?

Нарожный рассказал, что за Гуляйполем расположены логистические пути, которые идут на Покровск, на Мирноград, на Константиновку, на этот участок фронта. Враг делает попытки прорваться дальше, чтобы перерезать эту логистику.

Хотя бы взять ее под огневой контроль, чтобы они могли по этим путям, по этим дорогам наносить удары артиллерией, дотянуться дронами, возможно, какими-то другими средствами. Именно эти логистические пути являются целью для россиян во время их наступления,

– отметил военный эксперт.

Он продолжил, что не только Deep State об этом пишет. Наиболее интересной и достоверной информацией является сводка Генерального штаба. Каждый день Гуляйполе на 2 месте по количеству боестолкновений после Покровска, после наиболее горячего участка фронта.

Как реагируют СОУ?

По словам основателя БО "Реактивная почта", на это уже реагируют. Туда перебросили 5 штурмовую бригаду. Это очень мощное подразделение, опытное. Он 2 года стоял на Донбассе на самых горячих направлениях, в частности, под Часовым Яром.

"За 2 года там они отступили всего на 250 – 300 метре", – подчеркнул Нарожный.

Он добавил, что с уверенностью можно говорить, что ВСУ удержат Гуляйполе.

