"Прилетает" уже второй раз: казарма оккупантов в Херсоне полностью уничтожена

Российские захватчики во временно оккупированном Херсоне разместили свои казармы в здании территориального центра комплектования. Впрочем, Вооруженные Силы Украины уничтожили военную базу оккупантов.

Так, захватчики заняли здания бывшего военкомата на Паровозной улице в Херсоне. Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Достойно внимания Было ли анонсированное наступление на Херсон отвлекающим маневром: четкий ответ активиста

ВСУ отработали по 2 базам россиян

По его словам, это уже второй "прилет" по казармам российской армии. Первый состоялся около месяца назад и тогда нашим защитникам удалось уничтожить часть оккупантов, однако захватчики "не делают выводов".

Это (второй "прилет" по казармам оккупантов – 24 канал) было вчера. Также вчера была уничтожена еще одна база оккупантов в центре города,

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

Украинские воины уничтожили расположение врага в Днепровском районе Херсона. Там оккупанты оборудовали свою ремонтную базу и свезли на место много военной техники.

"По городу Херсон вчера было отработано нашими Вооруженными Силами две такие цели – расположение оккупантов на Паровозной в бывшем военкомате и промышленную базу", – отметил Хлань.

Хлань рассказал об уничтожении объектов россиян: смотрите видео

Как ВСУ уничтожает врага на Юге