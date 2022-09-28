ВСУ оставили оккупантам в Лимане три выбора, которым не позавидуешь

Шкатулочка под названием Лиман захлопывается. Пожалуй, самый перспективный для бегства российских оккупационных войск маршрут через Торское на Кременную уже не столь безопасен, как, условно скажем, до недавнего времени.

Шансы на выживание оккупантов тают

А все потому, что эта дорога находится под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины.

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Конечно, от Торского можно организовать дружеское движение на Терны, но когда что-то у ВСУ оказывается под огневым контролем, после этого следует ожидать и чего-нибудь большего.

Не знаю, на что рассчитывают остающиеся в Лимане оккупанты, ведь очевидно, что через два – три дня, возможно неделю, выход из этой локации они уже не смогут осуществить никаким иным образом, кроме как по расчету 200 – 300 – 400.

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Ситуация оккупантов в Лимане становится практически безнадежной, благодаря действиям ВСУ / Коллаж 24 канала

Что происходит на фронте возле Лимана

Институт изучения войны (США) сообщил, что украинские войска укрепляют свои позиции вблизи Лимана в Донецкой области, постепенно освобождая прилегающие к нему населенные пункты.

Сейчас там идут ожесточенные бои, но вскоре украинская армия сможет взять группировку российских оккупантов в оперативное окружение.

Для этого нужно полностью перерезать им логистические артерии.

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