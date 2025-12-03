Снова ложь командования: в ВСУ опровергли заявления россиян о "прорыве" в Лимане
- Начальник генштаба армии России доложил Путину о якобы прорыве в Лимане; заявления россиян оказались очередной ложью.
- Третий армейский корпус ВСУ успешно отражает около 40 вражеских штурмов в день, не позволяя противнику зайти в Лиман.
Недавно начальник генштаба армии России доложил Владимиру Путину о якобы прорыве оккупационной армии в Донецкой области. Однако эти заявления оказались очередной ложью российского командования.
Как россияне врут об успехах в Лимане?
Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что их подразделения отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману. По его словам, военные не позволяют противнику зайти в город.
В частности, за последний месяц россияне совершили десяток попыток инфильтрации малыми группами в окрестностях Лимана – оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.
Украинские военные также обнародовали видео, на котором один из пленных россиян благодарит российского военкора за "слив" их позиций. По его словам, это позволило украинским бойцам оперативно выявить группу: часть оккупантов уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить.
За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки России приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах,
– отметил командир 63 ОМБр, полковник Павел Юрчук.
Военные в очередной раз подчеркнули, что Третий армейский корпус продолжает удерживать линию обороны на занятых рубежах.
Что на самом деле происходит в Донецкой области?
В течение суток 2 декабря на Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Грековка, Новомихайловка, Среднее, Карповка, Шандриголово, Колодязи, Мирное, Заречное и в сторону Степного.
Несмотря на огромные потери, Россия пытается прорвать украинские позиции численностью пехоты, часто прикрываясь дронами или используя мотоциклы.