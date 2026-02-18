Наступление жестко остановили: военный раскрыл, в какой тупик попали россияне
- Ситуация в Донецкой области остается напряженной, с постоянными боями, которые продолжаются, несмотря на российские заявления об успехах.
- Кирилл Сазонов объяснил, что российские войска не могут реализовать свои планы из-за активного сопротивления украинских сил.
Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной, а отдельные населенные пункты регулярно появляются в сводках как якобы "взятые" россиянами. В то же время на практике бои там продолжаются, а линия фронта не является такой однозначной, как это подает российская пропаганда.
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала прокомментировал оперативную ситуацию на направлениях Мирнограда и Покровска. Он объяснил, почему, несмотря на громкие заявления Москвы, российские войска не могут реализовать свои ключевые планы в Донецкой области.
Что происходит в Мирнограде?
По словам Кирилла Сазонова, ситуация в Мирнограде остается очень тяжелой уже длительное время. Логистика города серьезно затруднена, что создает дополнительные риски для обеспечения подразделений.
Какая ситуация возле Покровска и Мирнограда: смотрите карту боевых действий
Бои продолжаются как в окрестностях, так и вблизи города, однако говорить о полном контроле врага не приходится.
Очень тяжелая ситуация и она тяжелая уже достаточно давно. Я, честно говоря, сам считал, что мы его потеряем вот-вот раньше, потому что просто логистика Мирнограда настолько простреливается, дорога из Мирнограда к украинскому тылу просто простреливается вдребезги,
– отметил Сазонов.
Он обратил внимание, что несмотря на заявления российских официальных СМИ о якобы "освобождении" города, эти сообщения впоследствии исчезли.
Вниманию! Аналитики DeepState сообщают об активизации россиян: фиксируют переброску пехоты в северную часть Покровска и попытки зайти в Гришино с северо-запада. Также заявлено об оккупации села Ровно и попытки установить контроль над Светлым, что создает дополнительные риски для украинских подразделений на подступах к Мирнограду.
По его словам, даже небольшой плацдарм, который удерживают украинские десантники, позволяет не только держать оборону, но и активно работать по врагу дронами и рейдами, что разрушает картинку о полном контроле города.
Почему россияне не могут закрепить результат?
Для россиян ключевой задачей остается продвижение к большой агломерации в Донецкой области. Речь идет о Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке – фактически последнем крупном укрепленном узле украинской обороны в области. Именно туда враг должен был бы сосредоточить основные силы, однако для этого ему нужно полностью закрыть вопрос Мирнограда и Покровска.
Это ключевое, это главное, что у нас есть в Донецкой области. Это наша последняя крепость и достаточно большая крепость, потому что это все, что у нас есть в Донецкой области,
– подчеркнул он.
По его словам, российские войска пытаются продвигаться и со стороны Часового Яра, и вдоль трассы на Славянск, однако темпы минимальны. Даже при значительных потерях речь идет о сотнях метров за неделю, что не позволяет создать оперативный прорыв. В таких условиях враг вынужден распылять силы и не может сформировать ударную группировку для масштабного штурма агломерации.
Наступление остановили жестко
Сазонов обратил внимание, что россияне уже оказывались в ситуации, когда их наступление срывалось из-за переброски украинских подразделений на критический участок. По его словам, подобный сценарий реализовался на Запорожском направлении, где враг некоторое время продвигался вперед, но в конце был остановлен.
Штурмовики остановили врага, нанесли ему удары и пошли местами вперед. Где-то продвинулись на 5 километров, где-то на 10. То есть наступление врага остановлено и остановлено жестко,
– отметил военный.
Он подчеркнул, что именно риск такого развития событий сдерживает российское командование от масштабной переброски сил из направлений Мирнограда и Покровска. В случае ослабления этих участков украинские подразделения могут сразу перейти к активным действиям и создать для противника новые проблемы на флангах.
Покровское направление – что известно сейчас:
- Возле Покровска и Мирнограда российские войска пытаются продвигаться севернее городов, в частности в направлении Гришино и Родинского. По словам Дмитрия Жмайло, Силы обороны удерживают северные окраины, а противник пытается действовать не лобовыми атаками, а обходами, чтобы создать угрозу окружения. В то же время, по оценке эксперта, группировка врага на этом участке частично истощена и в случае дальнейшего продвижения потребует усиления.
- В 7 корпусе ДШВ заявили, что Силы обороны отражают попытки врага взять Покровск и Мирноград в так называемые "клещи". По их данным, за неделю ликвидировано или ранено 255 оккупантов, уничтожено технику, точки запуска БпЛА, укрытия и сотни ударных дронов. Украинские подразделения проводят воздушную разведку, минируют маршруты продвижения и срывают попытки инфильтрации.
- По информации военных, за сутки по состоянию на 16 февраля на этом направлении остановлено более 60 штурмов. Начальник разведки бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что россияне сохраняют высокий уровень активности, активно применяют КАБы и дроны типа "Молния" и "Ланцет". Он охарактеризовал Покровско-Мирноградскую агломерацию как один из самых напряженных участков фронта, где бои продолжаются непрерывно.