Ситуацию возле Покровска удалось несколько выровнять, – Братчук

Владимир Путин в очередной раз хвастается достижениями России, которые официально не имеют подтверждения. Кремлевский диктатор утверждает, что Покровск и Мирноград якобы находятся в полном окружении. Известно, что ситуация там действительно сложная, но после спецопераций, которые провела Украина, фронт удалось несколько стабилизировать.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что Покровское направление медийно считают самым горячим, однако говорится не только о количестве боестолкновений, но и о перспективах, которые там видит для себя противник. Россияне сейчас наступают практически по всей линии фронта.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Сергей Братчук отметил, что в Покровске установлена линия боестолкновения по железной дороге, по той дороге, которая проходит через город.

Мы видим, что россияне сейчас логистически и с учетом личного состава есть в южной части. Они пытаются проникать в центр города, где есть Силы обороны. Благодаря спецоперациям СБУ, ГУР, ССО и другим удалось несколько выровнять ситуацию (возле Покровска – 24 Канал),

– сказал он.

В современной российско-украинской войне очень много серых зон и килл-зон. Действия Сил обороны на Покровском направлении дают возможность сказать, что оборонительная операция на этом участке фронта пока продолжается.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Пока неизвестно точно, чем она завершится, однако, по словам представителя Украинской добровольческой армии, если нашим подразделениям удастся все то, что задумало военное командование Украины, то это даст возможность оборонять Покровск и в дальнейшем.

