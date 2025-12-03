Контактных боев уже меньше: военный обозреватель рассказал, как ВСУ держатся в Покровске

Украинские военные удерживают северные окраины Покровска. Однако СОУ постепенно теряют контроль над городом. По состоянию на сейчас там идут ожесточенные бои, противник несет существенные потери в попытке полностью захватить Покровск.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, подчеркнув, что Силы обороны Украины сделали все, что могли – по максимуму, выстроили линию боестолкновения, которая сейчас разграничивает город, отделяя северную окраину от других частей по железной дороге.

Как происходит логистика СОУ в районе Покровска?

Немецкое издание Bild написало о полном захвате россиянами Покровска. А относительно Мирнограда, ссылаясь на слова только одного военного, сообщило, что якобы тысяча бойцов СОУ сейчас попала там в окружение. Военный обозреватель озвучил, что возмущен такой информацией.

Какая может быть тысяча бойцов в Мирнограде? Такое количество фронт в контактных боях не видел уже наверное 1,5 года. Это сложно представить, сейчас кое-где батальоны состоят максимум из сотни военных. Эта тема вызывает очень много вопросов к корректности подачи информации,

– озвучил Пехньо.

По словам военного обозревателя, ситуация на Покровском направлении напряженная, а логистика на Мирноград действительно ужасная. Он отметил, что украинские войска находятся там на грани полного окружения, а логистика в те районы наземным путем не происходит, а только через воздушное пространство. Однако он пояснил, что такая ситуация сложилась на многих участках фронта.

"Сейчас весь фронт – это переплетенные позиции. От одной до другой может быть несколько километров, на них стоит по 1 – 3 человека, в это межпозиционное пространство просачивается противник, заходит в тыл нашим наблюдательным пунктам. Таким образом они оказываются в окружении. Сейчас уже меньше контактных боев, но больше отрезание логистики благодаря дронам. Это то же, что мы долго наблюдали на Добропольском направлении", – отметил Пехньо.

Военный обозреватель подытожил, что ситуация вокруг Покровска имеет тенденцию к ухудшению, а россияне в целом на фронте имеют стратегическое преимущество. Однако он отметил, что информация о якобы окружении тысячи украинских военных в Мирнограде – вызывает очень много вопросов и сомнений.

Что происходит на Покровском направлении?