Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Покровском направлении. Противник продвигается в направлении Родинского, где проходит основная дорога снабжения для украинских подразделений в Покровске.

Враг хочет окружить ВСУ в Покровске и перерезать им логистику, передает 24 Канал.

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Где продвинулись россияне в Донецкой области?

4 августа аналитики DeepState обновили карту боевых действий. К сожалению, противнику удалось усложнить ситуацию вокруг украинского города. Так, россияне продвинулись в Сухецком и у Новоторецкого. Эти населенные пункты расположены к северу и северо-востоку от Родинского соответственно.

Где на карте Сухецкое

Где на карте Новоторецкое

К слову, впервые за время активных боев Россия начала бросать женщин на штурм Покровска.

Оккупанты также имели успех на Новопавловском направлении. Здесь враг продвинулся в районе возле Зеленого Поля. Этот поселок расположен на границе с Днепропетровской областью.

Где Зеленое Поле на карте