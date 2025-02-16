Металлургию России ССО могут уничтожить за год: но на фронте уже появилась роковая точка

Каждую ночь Россия содрогается от взрывов и попаданий. Теперь не только топливная отрасль России приближается к точке невозврата, целью спецслужб становятся металлургические предприятия.

В то же время на фронте возле Покровска враг очень подставился и несет огромные потери. Подробнее об этом, и не только, для 24 Канала проанализировал полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Удары по России

Силы обороны успешно отработали по территории России. В ночь на 16 февраля в Смоленске атакован завод "ПОЛИМИКС". Это предприятие оснащено мощной производственной базой: механосборочным, заготовительным, термическим, инструментальным и литейным производствами, а также предоставляет услуги по металлообработке.

Интересно, что в самой России отчитались, будто все дроны сбили, а возгорание произошло от обломков. Свитан заметил, что в работе украинских спецслужб уже прослеживается системность.

Именно эти санкции приведут к тому, что в конце года в России уже не будет углеводной отрасли, ведь за этот месяц 10% российских углеводородов уже легло в ноль. Умножить на 10, и за год ее просто не будет, то же самое и с металлургией,

– подчеркнул Свитан.

Такие атаки показывают, что украинские силы спецопераций перешли уже на уничтожение не просто нефтяной и углеводной отрасли, но и металлургии в России. Кроме того, что именно это производство поставляет базу для российской техники, оно еще и является источником немалых доходов в экономике.

Заметим, что на днях уже состоялся удар по Новолипецкому металлургическому комбинату.

Новые снаряды ВСУ

Украинские бойцы, которые работают на Кураховском направлении, сообщили, что получили снаряды Copperhead. Это американские 155-мм высокоточные снаряды, которые запускают из установок "Палладин". Благодаря наведению лазерным прицелом это оружие наносит сверхточные удары.

Грубо говоря, беспилотник поднимает с собой лазерную указку, наводит точку, отраженный луч ловит систему управления снаряда и наводит сам снаряд. Можно сказать, что это управляемый снаряд. Отклонение – до полутора-двух метров,

– рассказал военный аналитик.

Поднимает Copperhead до 10 килограммов взрывчатки, которая может попасть как по подвижному танку, так и по командному пункту врага.

Враг в ловушке возле Покровска

В последние дни на Покровском направлении враг увеличил количество штурмовых действий. Впрочем, по анализу Deep State, в последнее время россияне там практически остановились.

Как стало известно из рассказов самих оккупантов, для них ситуация критическая, Украина контролирует все грунтовые дороги, россияне не имеют сил держать позиции, отсутствуют системы РЭБ, кроме того, враг буквально замерзает на позициях.

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Свитан убежден, что это стало возможно благодаря усилиям профессионалов, в частности из 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Враг действовал вопреки военной логике, ведь вышел в клин за Селидово, пока не выровнял южный фланг за Курахово.

Полностью подставились под фланговые удары наших сил и средств. Мы этого ждали, как я понимаю. Только россияне уперлись, попали под удар Покровской группировки,

– объяснил Свитан.

Украинские дроны буквально закрыли небо и уничтожают живую силу и технику врага. Отойти россияне не смогут, ведь это будет огромной потерей. Политики не позволят этого сделать, а без выровненных флангов подразделения врага будут идти просто на убой.