Россияне пытаются охватить Покровск и "перерезать" трассы, – ОСУВ "Хортица"

Российская армия пытается обойти и охватить Покровск в Донецкой области. Так оккупанты хотят перерезать трассы, которые ведут в город, и оставить украинских бойцов без снабжения ресурсов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит в районе Покровска

Виктор Трегубов отметил, что интенсивность штурмовых действий россиян в районе Покровска снизилась, но все еще остается высокой.

Сопротивление для них стало слишком сильным, и они столкнулись с объективными трудностями. Тем не менее, их амбиция остается той же – охватить город с запада, перерезать трассы, которые ведут к нему, и оставить защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его. Они бросили на это свои основные силы,

– объяснил военный.

В Донецкой области Силы обороны Украины продолжают наносить удары по инфраструктуре врага, чтобы замедлить наступление российских войск. В то же время россияне пытаются активно насыщать оккупированные территории собственными укреплениями.

По словам Трегубова, сейчас российские войска не имеют значительного преимущества для ведения активных боевых действий под Покровском, а усталость чувствуется с обеих сторон.

Сейчас у россиян нет большого преимущества, которое бы позволяло эффективно и без особых потерь для себя, без буксования, трех-четырехзначного количества потерь в сутки вести активные наступательные действия. С обеих сторон это несколько напоминает боксерский поединок в десятом раунде, когда оба боксера устали, но тот, кто активнее наступал в начале, устал больше и начинает "виснуть" на своем противнике,

– подытожил спикер ОСУВ "Хортица".

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за январь этого года украинские военные на Покровском направлении обезвредили более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 – безвозвратно.