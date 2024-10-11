Россияне зацепились за город, уничтожив почти все дома, – боец ВСУ о боях за Торецк

Продолжаются тяжелые бои за Торецк. Россиянам действительно удалось зацепиться за город, однако в нем не осталось ни одного уцелевшего квартала, почти все дома повреждены.

Такой информацией с 24 Каналом поделился боец ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что россияне изменили тактику штурмов. Если раньше атаковали относительно большими группами, то сейчас количество сократилось в разы.

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Как изменилась тактика российских штурмов

Боец ВСУ рассказал, что ситуация в Торецке действительно довольно критическая. Россияне не так бессмысленно привлекают технику, ведь ее могут сжечь украинские беспилотники на определенном расстоянии. Поэтому враг начал проводить разведку и выполнять задачи FPV-дронами, которых у него очень много.

Также изменились вражеские штурмы. К примеру, Авдеевку оккупанты атаковали группами по 50 – 70 человек, а когда украинские они их всех уничтожали, через час запускали такое же количество. В Торецке же совсем другая тактика. Россияне пытаются штурмовать наши позиции группами по 10 – 12 человек, которые работают под прикрытием артиллерии и дронов.

Россияне зацепились за город, но в Торецке нет ни одного уцелевшего квартала, почти все дома изуродованы. Когда враг уничтожает все на расстоянии 100 метров, когда нашим ребятам не за что держаться, то какой смысл оставлять жизнь и здоровье за какой-то строительный мусор?!

– отметил Евгений Иевлев.

Поэтому украинские защитники иногда вынуждены отходить на позиции, где есть хоть за что-то зацепиться или закопаться, где есть бетонное сооружение, за которым можно защититься, то есть выстроить какой-то окоп. Враг не сделал что-то нереальное в Торецке. Он следует тактике "выжженной земли", когда сбрасывает КАБы, работает дронами, артой и минометами. Россияне заходят на землю, на которой уничтожили почти все до основания.

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В то же время, как отметил военный, южнее Торецка Силам обороны удалось зафиксировать линию фронта уже более 3 недель. Несмотря на все попытки штурмов, украинские защитники заняли позиции, где могут сдерживать лобовые столкновения с противником.

Бои за Торецк: смотрите на карте

Отметим, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" сообщила, что россиянам удалось захватить несколько улиц в Торецке. Враг до того имел продвижение на улице Центральной и уже захватил несколько соседних.