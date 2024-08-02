"Родители не позволяли эвакуироваться из ада": как подразделение "Белый Ангел" эвакуирует людей из Торецка

Несмотря на постоянные российские обстрелы, некоторые жители Торецка до сих пор не выехали из города. Сейчас полицейские из подразделения "Белый Ангел" продолжают эвакуацию гражданского населения.

Торецкое направление сейчас является одной из самых экстремальных и опасных точек в зоне боевых действий. Враг осуществляет давление на город круглосуточно и интенсивно.

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Как "Белый Ангел" эвакуирует жителей Торецка

Несмотря на опасность постоянных обстрелов, подразделение Нацполиции "Белый Ангел" осуществляет эвакуацию из Торецка, к которому россияне подошли вплотную.

Алина, одна из жителей Торецка в прямом смысле сбежала от родителей.

Я уехала вопреки воле родителей. Они боялись, что со мной что-то случится. Но они не понимают, что здесь тоже страшно,

– рассказала девушка.

Алине двадцать шесть лет. Сейчас она планирует добраться до Днепра, там найти работу и обустраивать новую жизнь.

На вопрос журналистов, собирается ли Алина забрать родителей, девушка ответила утвердительно.

Хочу попробовать уговорить их уехать. Но пока не знаю как, потому что скоро в Торецк, возможно, и пускать не будут. Я не уверена, смогу ли вернуться в родной город,

– поделилась Алина.

Также сотрудники Нацполиции эвакуировали местного шахтера и договорились о вывозе из Торецка пожилых супругов. Последние отказывались эвакуироваться из-за своего хозяйства – картофеля и кроликов. И все же полицейским удалось договориться с ними по поводу выезда в конкретный день.

С 26 июня 2024 года с территории Торецкой городской территориальной общины "Белый Ангел" вместе с патрульной полицией, ГСЧС и местными властями эвакуировал 1340 человек. Из них – 78 детей.