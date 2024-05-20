В ВСУ сообщили, что россияне перетягивают подразделения на Харьковщину с других направлений

Наступательная операция россиян на Харьковщине продолжается уже больше недели. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют украинские военные. Россияне уже провалили одну из своих задач, потеряв эффект неожиданности.

В то же время россияне не планируют окапываться на тех позициях, которые сейчас занимают. Они планируют двигаться дальше, чтобы захватить Волчанск. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Читайте подробнее Возле Волчанска ВСУ вытесняют врага: что происходит на Харьковском направлении

Россияне спешили

Уже не секрет, что свою наступательную операцию на севере Харьковской области оккупанты начали на несколько дней быстрее, чем планировали изначально.

Видно, их кто-то очень торопил, поэтому операция состоялась по ускоренному процессу. Конечно, это направление и для нас в центре внимания, поскольку там россияне пытались сковать наши резервы, в частности с Купянского направления. Расчет был на то, что они могут выйти на Волчанск и развивать наступление дальше,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Это бы дало российским военным возможность эффективнее работать на Лимано-Купянском направлении. Кроме того, россияне хотели выйти на такую дистанцию до Харькова, чтобы получать его под артиллерийским огнем. Сейчас, как видим, этих задач они не достигли.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

"Есть информация, что враг наоборот, для усиления своих подразделений на Харьковщине, привлекал несколько подразделений с Купянского направления. Кроме того, ситуация у них такая, что интенсивность боев они поддерживают, но не могут насытить наступательные подразделения до такого уровня, чтобы состоялась масштабная военная операция. У них нет сил и войск", – заметил Тимочко.

Конечно, продолжать боевые действия на таком уровне, как сейчас, им будет сложно.

Смогут ли россияне построить фортификации на севере Харьковщины

Но сейчас россияне продолжают штурмовые действия и смогли продвинуться на 10 километров вглубь украинской территории. Оккупанты, вероятно, не остановятся на этом, ведь не смогут строить плацдарм.

Даже географическое расположение на этом направлении не дает возможности быстрого выстраивания оборонительных линий, поскольку там лесисто-болотная местность. Затянуть необходимое количество техники, чтобы построить там масштабные фортификационные сооружения, они не смогут,

– объяснил Тимочко.

Даже если россияне будут пробовать строить там оборонительные сооружения, то они будут под постоянными обстрелами, что сведет работу на нет.

"Поэтому нельзя сказать, что россиянам не удастся выстроить какие-то фортификации на территории Украины, в частности, возле того же Волчанска. Если бы они это планировали, то сейчас пытались бы по крайней мере пехотными подразделениями закапываться в землю на окраинах. Но видим, что они пытались зайти в Волчанск, чтобы взять город под свой контроль, чтобы превратить его в опорный пункт, плацдарм для следующих наступлений", – отметил Тимочко.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, расчет россиян был занять Волчанск в первый же день своего наступления на Харьковщину. Именно поэтому они использовали тактику пропитки малых военных групп – чтобы они прошли вглубь украинской обороны и закреплялись до подхода основных сил.

"Их план не удался, поэтому сейчас идут встречные бои двух линейных армий, которые, с одной стороны привели к такой активности боевых действий, а с другой – заставили россиян потерять мобильность и эффект неожиданности", – добавил Тимочко.

Последние новости о ситуации на Харьковщине