Силы обороны имеют успехи у Волчанска: этому поспособствовали сами же россияне

Российское командование было убеждено, что 40-тысячной группировки их вполне хватит для того, чтобы оккупировать часть Харьковской области. Впрочем Россия в очередной раз просчиталась и теперь страдает от своих же решений.

В частности, возле Волчанска десятки россиян оказались в ловушке – Силы обороны заблокировали их на одном из предприятий. Как дальше могут развиваться бои на севере Харьковщины 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Оперативная пауза россиян сыграет ВСУ на руку

Украинские военные эффективно сдерживают российскую армию на севере Харьковщины. Хотя оккупанты думали, что смогут легко захватить определенную часть территории Харьковской области, впрочем, их планы снова разбились о сопротивление ВСУ. В частности, определенных успехов Силы обороны достигли возле Волчанска.

Эффективность боевых действий и ситуацию на поле боя определяет наличие ресурсов. Россияне начали наступление на севере Харьковщины, имея 40-тысячную группировку. Они были уверены, что этого количества их хватит, но нет. Вражеская армия уперлась в нашу первую линию обороны до защитных сооружений, дальше за дело взялись наши пушкари, которые в то время уже имели определенное количество артиллерийских средств,

– отметил Владислав Селезнев.

Фактически российское наступление просто захлебнулось и теперь они взяли оперативную паузу, которая связана с их потребностью подтянуть дополнительные резервы и ресурсы. Оккупантам также необходимо заменить разбитые штурмовые отряды на новые. В частности, активно рассматривают вопрос участия подразделений 51-й армии на этом участке фронта.

"Так что, пока россияне на оперативной паузе, мы имеем возможность проводить определенные контрнаступательные мероприятия. Они идут крайне сложно, ведь только враг захватывает новую позицию, начинает сразу закапываться в землю, создавая инженерные фортификации. Добавить эти защитные сооружения нашим воинам трудно. Но в районе Волчанска и Липцов мы постепенно оттесняем вражеские средства и силы", – отметил военный эксперт.

Ситуация на севере Харьковщины: смотрите на карте

Чего ждать дальше на Харьковщине

В дальнейшем ситуация в значительной степени будет зависеть от возможностей российской армии. Если в кратчайшие сроки они смогут возобновить свои штурмовые мероприятия, то, вероятно, они снова начнут атаки. Если же им понадобится больше времени на восстановление – наши Силы обороны соответственно будут иметь больше времени на возвращение территорий до границы с Россией.

В последнее время мы получили прекрасную возможность – теперь мы можем работать артиллерией и ракетами по территории России на глубину до 100 километров. Это заставляет врага держать свои резервы как можно дальше,

– подчеркнул Селезнев.

Ранее россияне уверенно чувствовали себя на территории Белгородской области, размещая свои силы фактически сразу у границы. Зато оккупанты не могут позволить себе такой роскоши, ведь по их силам или средствам сразу может что-то прилететь.