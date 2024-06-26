Зокрема, біля Вовчанська десятки росіян опинилися у пастці – Сили оборони заблокували їх на одному з підприємств. Як далі можуть розвиватися бої на півночі Харківщини 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Оперативна пауза росіян зіграє ЗСУ на руку

Українські військові ефективно стримують російську армію на півночі Харківщини. Хоч окупанти думали, що зможуть легко захопити певну частину території Харківської області, втім їхні плани знову розбилися об спротив ЗСУ. Зокрема, певних успіхів Сили оборони досягнули біля Вовчанська.

Ефективність бойових дій та ситуацію на полі бою визначає наявність ресурсів. Росіяни розпочали наступ на півночі Харківщини, маючи 40-тисячне угруповання. Вони були впевнені, що цієї кількості їх вистачить, але ні. Ворожа армія вперлася в нашу першу лінію оборони до захисних споруд, далі за справу взялися наші гармаші, які на той час вже мали певну кількість артилерійських засобів,

– зазначив Владислав Селезньов.

Фактично російський наступ просто захлиснувся і тепер вони взяли оперативну паузу, яка пов'язана з їхньою потребою підтягнути додаткові резерви та ресурси. Окупантам також необхідно замінити розбиті штурмові загони на нові. Зокрема, активно розглядають питання участі підрозділів 51-ї армії на цій ділянці фронту.

Отже, поки росіяни на оперативній паузі, ми маємо можливість проводити певні контрнаступальні заходи. Вони йдуть вкрай складно, адже щойно ворог захоплює нову позицію, починає одразу закопуватися в землю, створюючи інженерні фортифікації. Додати ці захисні споруди нашим воїнам важко. Але в районі Вовчанська та Липців ми поступово відтісняємо ворожі засоби та сили", – наголосив військовий експерт.

Ситуація на півночі Харківщини: дивіться на карті

Чого чекати далі на Харківщині

Надалі ситуація значною мірою залежатиме від можливостей російської армії. Якщо у найкоротші терміни вони зможуть поновити свої штурмові заходи, то, ймовірно, вони знову розпочнуть атаки. Якщо ж їм знадобиться більше часу на відновлення – наші Сили оборони відповідно матимуть більше часу на повернення територій аж до кордону з Росією.

Останнім часом ми отримали чудову нагоду – тепер ми маємо змогу працювати артилерією та ракетами по території Росії на глибину до 100 кілометрів. Це змушує ворога тримати свої резерви якомога далі,

– підкреслив Селезньов.

Раніше росіяни впевнено почувалися на території Бєлгородські області, розміщуючи свої сили фактично одразу біля кордону. Натомість окупанти не можуть дозволити собі такої розкоші, адже по їхніх силах чи засобах одразу може щось прилетіти.