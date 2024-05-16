Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры

Сейчас за Волчанск в Харьковской области продолжают идти бои. Украинские пограничники показали эксклюзивное видео.

Так, в четверг, 16 мая, Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях города. Там распространили видео в своем телеграмм-канале.

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За Волчанск продолжают идти бои

Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.

Так, на видео бойцы ГПСУ прорываются через плотный огонь противника на усиление к собратьям.

Брат за брата, держим строй!,

– написали в ГПСУ.

Внимание! На кадрах чувствительный контент!

Кадры боев за Волчанск: смотрите видео

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