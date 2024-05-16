Бои за Волчанск: пограничники показали эксклюзивные кадры
16 мая 2024, 21:23Читати новину українською
Сейчас за Волчанск в Харьковской области продолжают идти бои. Украинские пограничники показали эксклюзивное видео.
Так, в четверг, 16 мая, Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях города. Там распространили видео в своем телеграмм-канале.
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За Волчанск продолжают идти бои
Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.
Так, на видео бойцы ГПСУ прорываются через плотный огонь противника на усиление к собратьям.
Брат за брата, держим строй!,
– написали в ГПСУ.
Внимание! На кадрах чувствительный контент!
Кадры боев за Волчанск: смотрите видео
Оккупанты захватили в плен гражданских в Волчанске, известно о расстрелах: основное
- Утром 16 мая министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен.
- Тогда Клименко рассказывал, что по оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться. Так, людей начали похищать и сгонять в подвалы.
- Он сообщил, что один из мужчин отказался выполнять требование оккупантов. Тогда оккупанты его расстреляли.
- В полиции впоследствии рассказали, что россиянин цинично выстрелом в голову убил пожилого мужчину. Известно, что он пытался спастись, пытался выйти на территорию, подконтрольную Украине.