Бой с оккупантами на Сумщине закончился: это была вторая попытка прорвать границу, – Живицкий

Наступление российских оккупантов удалось остановить на Сумщине. Второй раз попытка врага прорвать границу закончилась неудачей.

Россияне во второй раз пытались прорвать границу в Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий во время телемарафона, передает 24 канал. Он подчеркнул, что враг уже второй день подряд пытается прорвать границу на Сумщине.

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По словам Живицкого, на данный момент ситуация стабильная – врага удалось выбить от украинской границы и не допустить прорыва.

Тот бой, который был на границе с фашистской Россией, уже завершился. Это была вторая попытка прорвать границу в Сумской области. Первая была вчера – попытка захода диверсионно-расследовательской группы на нашу территорию, тоже были бои. К сожалению, были потери с нашей стороны. Сегодня ситуация повторилась. Но сегодня они работали более мощно,

– отметил Живицкий.

Оккупанты применили мощную артиллерию

Глава отметил, что россияне сегодня работали под прикрытием артиллерии, в частности были артиллерийские обстрелы, обстрелы из гранатометов, минометов, были перестрелки из стрелкового оружия.

Информации о жертвах пока нет. К счастью, украинские военные не понесли потери.

Враг ведет разведку боем

Однако Живицкий подчеркнул, что эти бои – это знак того, что Россия ведет разведку боем и оккупанты пытаются прощупать оборонную способность и проводят попытки прорвать точечно границу.

Понятно, что дальше движения у них не будет, но враг пытается дестабилизировать ситуацию вдоль всей границы. Сегодня утро началось с бомбардировки Ахтырской общины, серьезные повреждения получила гражданская инфраструктура,

– добавил он.

Наступление россиян на Сумщине: коротко о главном

17 мая российские военные предприняли попытку прорыва через украинскую границу в Сумской области. С утра украинские защитники вели бой с российскими оккупантами на севере Шосткинского района – в городе Середина-Буда.

Многочисленные "прилеты" были зафиксированы в районе Эсмани, населённого пункта Сопича и Бояро-Лежачих – в последнем сообщали о около 70 взрывах.

Также российские войска ударили ракетами по Ахтырке. В результате чего пострадали 5 человек, разрушения получила и инфраструктура: детский сад, частные дома, церковь.

Попытка прорыва ДРГ: первая попытка прорыва границы

Вчера, 16 мая, россияне уже пытались совершить попытку прорыва границы. Враг открыл огонь по приграничной территории. Это был отвлекающий маневр, который должен был помочь диверсионно-разведывательной группе попасть на территорию Украины.

Россияне вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов, автоматов – наши пограничники дали мощный отпор оккупантам.

В бою с диверсантами погиб пограничник Александр Поповченко. 44-летний главный сержант являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него остались жена и двое детей.

Вчера оккупанты также атаковали поселок на Сумщине неуправляемыми боеприпасами. К счастью, пострадавших в результате ракетных обстрелов россиян нет.

В общем, российские войска и не прекращали обстрелы приграничных территорий Сумской области. Попадания в гражданские объекты, в частности, жилые дома. Однако в последнее время обстрелы усилились.

Так, вечером 14 мая россияне обстреляли ракетами село Шпилевка, а утром 15-го ударили по Шосткинскому району. Обошлось без жертв.

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