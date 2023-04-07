В Бахмуте у оккупантов происходят специфические вещи

Поговорим о битве за Бахмут и ее промежуточных результатах. Первые разговоры о необходимости оттягивания войск начались еще 2 месяца назад. Однако и сейчас оборона Бахмута продолжается, а наши защитники контролируют не менее 40% города.

Станет ли Бахмут концом вагнеровцев

Из-за этого россияне настолько концентрируются на взятии Бахмута, что размывают свой наступательный потенциал, который хотели сосредоточить для взятия других населенных пунктов – того же Угледара или, например, Авдеевки. Это еще больше отдаляет врага от его политической цели – выхода на админграницу Донецкой области.

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Так, аргумент "отступить из города, чтобы сохранить резервы для контрнаступления" по-своему выглядел рациональным. Но верх взяла другая реальность – защищать город, чтобы враг не мог наступать по другим направлениям.

Насколько на самом деле гигантскими для россиян являются потери в 50 тысяч "багнетов", можно показать не только на сравнении, что такой группировки хватило бы для повторного наступления на Киев. Можно и другое привести – по состоянию на начало 2022 года сухопутные войска маленькой и гордой Финляндии насчитывали всего 4 тысячи кадровых военных и 9 тысяч резервистов. В то время как нацеленные на "Страну Суоми" 11-й армейский корпус береговых войск Балтийского флота и 14-й корпус береговых войск Северного флота России насчитывали в общей сложности около 20 тысяч "штыков".

Оба этих корпуса россиян потерпели разгром в Украине. За март 2023 года по всей линии фронта было утилизировано более 21 тысячи оккупантов. На этом фоне можно расширять НАТО благодаря Финляндии поближе к Санкт-Петербургу, откуда половину пусковых установок к С-300 оттащили для обстрелов Украины.

Вряд ли стоит ожидать, что Бахмут станет концом ЧВК "Вагнера", хотя бы из-за запрета вербовать новые волны зэков. В решении по поводу зэков на самом деле есть другая составляющая, по-русски "рациональная". Мол, такой "спецконтингент" лучше сохранить для возобновления гулага при предприятиях российского ВПК. Чем собственно оккупанты сейчас и занимаются – сначала поставили зэков крутить танки на "Уралвагонзаводе", а теперь – крутить БМП-3 и противотанковые и зенитные ракеты.

Подрыв Татарского и другие "пламенные приветы", которые время от времени получает сам Евгений Пригожин, не являются целенаправленной политикой. Это скорее выразитель низких понятийных категорий, на которые опирается российская элита.

Как российские проблемы помогут ВСУ в контрнаступлении

А вот настоящим признаком ликвидации проекта ЧВК "Вагнера" станет разве что сворачивание операций Кремля на Балканах и в Африке, что сейчас само по себе маловероятно. Хотя бы потому, что россияне продолжают поставлять новую и б/у авиатехнику и другое оружие своим сателлитам в Африке, хотя казалось бы, что вот им самим на фронте не хватает.

Похоже, что за время кампании за Бахмут, еще далекой до завершения, с системой управления оккупационными войсками случились специфические вещи. Они непременно сыграют в плюс ВСУ во время предстоящего контрнаступления. Давайте посмотрим вот на что.

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До полномасштабного вторжения в Украину в "элитных" частях армии России дисциплина тоже поддерживалась уголовными методами, которые мог поощрять даже офицер в должности командира полка или бригады, а генералитет выше просто закрывал глаза и покрывал. Иными словами – один и тот же субъект и командовал, и подвергал репрессиям, вплоть до посягательства на жизнь. Похоже, именно это и давало россиянам агрессивный импульс, который двигал ими вперед к агрессивным наступательным действиям в первые недели войны.

Теперь же офицеры в частях просто командуют, а расстреливают заградительные отряды вообще от Росгвардии. У вагнеровцев просто забивают друг друга кувалдами.

Такого оказалось вполне достаточно, чтобы и дальше продолжать пехотные штурмы под Бахмутом или другими горячими точками. Однако оказалось недостаточно, чтобы формальное преимущество в живой силе превратить в качественный показатель, необходимый для успешного "наступления на нескольких направлениях".

Другой аспект лежит в области именно оперативного искусства.

Полномасштабное вторжение в Украину россияне начинали, опираясь именно на батальонно-тактические группы.

Недостатки построения российских БТГр оказались слишком критическими, поэтому российские генералы стремились оперировать более крупными соединениями.

Амбиции достигали уровня армейского корпуса, но тот самый "грозный" 3-й АК "стерся" буквально за месяц боев во время контрнаступлений в Харьковской и Херсонской областях. Во время освобождения Слобожанщины наступательные части ВСУ заодно стерли в порошок остатки 1-й танковой армии, в которой были только "элитные" дивизии из Подмосковья. На таком фоне российским генералам не просто пришлось забыть о своих "оперативных" амбициях, так что судьба того же генерала Рустама Мурадова оказалась зависимой от успешности одной лишь 155-й бригады морской пехоты.

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Битва за Бахмут войдет в мировую историю войн

Речь здесь и о том, что во время битвы за Бахмут оккупантам пришлось пойти даже на "измельчение" своих оперативных единиц. Вместо БТГр они перешли на использование чего-то вроде штурмовых отрядов по вагнеровскому образцу.

По сути, та же БТГр, но "переполовиненная" – до 200 "багнетов", до 10 танков, до 10 бронемашин, батарея в 6 стволов артиллерии и 2 – 3 РСЗО. Преимущества такого построения – позволяет концентрировать ударную мощь малых групп для взятия небольших кварталов в городской застройке.

Но ведь недостатков больше. Поскольку автономных подразделений медицинского и тылового обеспечения у "штурмового отряда" нет, полноценно наступать на пересеченной или даже урбанизированной местности такая формация не может. Поскольку артиллерия вынуждена быть прикована к конкретному сектору, вести контрбатарейную борьбу против россиян артиллеристам ВСУ стало в чем-то проще.

Битва за Бахмут станет уникальной страницей в военной истории мира и мы все этому свидетели.