"Боятся быть русофобами": украинские вопросы не попали в повестку дня ПАСЕ

В Страсбурге стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впрочем, украинские вопросы не попали в ее повестку дня.

Об этом рассказала Леся Василенко, народная избранница из фракции "Голос". Она является членом постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

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Как подчеркнула Василенко, в Парламентской ассамблее боятся, что российская делегация во главе с Петром Толстым посчитает их "забрендированными русофобами". Мол, этот страх доминирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека.

Украинская делегация, например, предлагала обсудить на дебатах политические преследования коренных народов в Крыму со стороны России. Впрочем, эту тему не согласовали. Аргументировали свое решение в ПАСЕ тем, что только в июне была принята резолюция о правах крымскотатарского народа.

О судье от Украины в ЕСПЧ

Кроме этого, политик сообщила, что "есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ". Ведь делегаты соглашаются с тем, что действующего представителя нужно поменять. Впрочем, до обсуждения ситуации в политических группах так и не доходит дело.

Отметим, что еще с 15 июня 2010 года судьей ЕСПЧ от Украины является Анна Юдковская. Срок ее полномочий истек еще в 2019. Однако нового судью от Украины до сих пор не избрали, поэтому она продолжает выполнять свои обязанности.

Что будут обсуждать в ПАСЕ:

ситуацию в Афганистане;

миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше из-за усиления контроля в Беларуси;

кризис на Западных Балканах;

экологические права человека и климат.

"Все важное, но задержания и пытки в Крыму, равно как и нарушения во время выборов в России, точно должны были бы дополнить эти темы", – подытожила Василенко.

Накануне делегация наблюдателей ПАСЕ опубликовала заявление о ходе выборов в Госдуму. В ней нет упоминания о незаконном голосовании на оккупированных территориях.

Полный текст сообщения Леси Василенко в фейсбуке:

"На этой неделе работаю в составе украинской делегации в ПАСЕ. Страсбург приветствует солнечно, а вот настроения этой сессии не очень. К сожалению, в Ассамблее страх быть забрендированным "русофобами" господином Толстым превалирует над обязанностью защищать принципы международного права и права человека, записанные в Конвенции. Проявляется это в том, что украинские вопросы не попадают в повестку дня. Например, тема дебатов "Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией", предложенная нашей делегацией, не получила поддержки на бюро, где собственно эти темы утверждаются. Объясняют тем, что в июне буквально была принята резолюция о правах крымскотатарского народа.

Есть нюанс и с выбором судьи от Украины в ЕСПЧ. Хотя у делегатов есть понимание, что судью от Украины уже давно надо сменить (года 2 как), однако уходить в обсуждение ситуации на политгруппах не сильно хотят. Из интересного на этой сессии: Эко Среда – целый день посвящен докладам и резолюциям по экологическим правам человека и климата. Буду писать больше у себя на странице непосредственно в среду. Темы дебатов по актуальности сегодняшнего дня: ситуация в Афганистане, миграционный кризис в Латвии, Литве и Польше через усиление контроля в соседней Беларуси, кризис на Западных Балканах. Все важное, но задержания и пытки в Крыму, равно как и нарушения во время выборов в РФ, точно должны были бы дополнить эти темы".