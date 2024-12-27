Украинские военные взяли в плен оккупантов, которые оказались их подписчиками

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады взяли в плен российских военных. Впоследствии украинские защитники узнали, что один из оккупантов подписан на страницу бригады в соцсетях.

Украинские военные говорят, что уже несколько недель подряд российская пехота непрерывно выдвигается на их позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3-ю штурмовую бригаду.

Смотрите также Россияне сами просятся в плен: ВСУ снова пополнили обменный фонд

Что известно о российских пленных

В бригаде рассказывают, что шестерых оккупантов удалось уничтожить. Еще четверо российских военных бойцы роты "Warriors cartel" взяли в плен.

Россияне объяснили, что следят за страницей 3-й штурмовой, чтобы просматривать видео с дронами. А также пожаловались, что российский военкомат обманывает их. По словам российских военных, им позволяют выбрать должность в армии. Однако в контракте указано, что на самом деле они обязаны выполнять любую работу.

3-я штурмовая взяла оккупантов в плен: осторожно, нецензурная лексика (18+)

Российские военные также недовольны своим командованием из-за отсутствия логистики. Некоторые из них из-за отсутствия воды, еды и теплых вещей вынуждены сдаваться в плен. Другие, чтобы избежать неволи, совершают суицид.