Воины 63 ОМБр защитили свою САУ от вражеского обстрела с помощью дробовика и автоматов

Бойцы 63 ОМБр спасли свою самоходную артиллерийскую установку от вражеской атаки. Благодаря оружию, которое было в руках украинских воинов, им удалось уничтожить вражеские беспилотники.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение бригады.

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Героическая история спасения САУ

Недавно российские войска заметили передвижение на фронте украинской САУ "Акация" и пытались уничтожить ее с помощью 17 дронов и артобстрела. Но у врага не получилось разбить позицию, ведь украинские бойцы быстро отреагировали на атаку и отбили ее.

Воины 41 дивизиона 63 бригады приняли бой, чтобы защитить свою машину. Они использовали дробовики и автоматы и сбили 7 вражеских дронов, благодаря чему перевезли машину в безопасное место и сохранили свои жизни.

Между атаками было 20-25 минут. Таких было 4 атаки. Первые ударные, они были специально спланированы, чтобы разбить маскировочную защитную сетку,

– рассказал командир экипажа САУ Александр.

БПЛА падали близко к военным, поэтому обезвредить их нужно было очень быстро. Бойцы говорят, что дробовик является эффективным оружием против вражеских дронов. С его помощью было уничтожено 4 беспилотника, а три – из обычных автоматов.

Когда прекратилась атака дронами, бойцы подорвали бочку с дымом, чтобы враг их не видел, и уехали с места. Враг пытался нанести дополнительный удар из артиллерии, но уничтожить САУ не смог.

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Напомним, воины 63 бригады не только защищают свою технику, но и имеют трофеи. В январе военные 106 батальона провели спецоперацию и вытащили из водоема возле Торского российскую БМП-2, которую оккупанты, вероятно, оставили во время отступления в 2022 году.