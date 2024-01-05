Один из раненых – знаковое лицо: Буданов раскрыл детали операции на Белгородщине
Украинские разведчики совершили рейд на вражескую территорию. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал детали этой операции.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал детали проникновения украинских бойцов в Белгородскую область России. По словам разведчика, это обычная операция для ГУР.
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Детали о тяжелораненом
Буданов подчеркнул, что здесь нечему удивляться. По его словам, тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя, что и происходит. Война переходит на территорию России.
Из интересного, могу рассказать, что один из очень тяжело раненых был знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации,
– сказал он.
Остальные детали руководитель ГУР раскрывать отказался.
Накануне глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отпраздновал свой день Рождения. День оказался плодотворным для событий, связанных с ГУР. В частности, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. В ГУР заинтриговали своей реакцией на массированный удар.
Тогда представитель разведки Андрей Юсов отметил, что все происходило в реальном времени, то есть боевая работа наших бойцов длилась довольно долго и принесла плоды. В частности, известно о поражении военного объекта, воинской части возле Евпатории и составе боеприпасов.
Агенты движения "Атеш" провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. В частности, удалось выяснить, что был поражен пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова.
В российском Челябинске сгорел самолет Су-34
- В России не бывает ни спокойного дня без пожара или "хлопка". Так, в городе Челябинск страны-агрессорки 4 января сгорел бомбардировщик Су-34 . Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР МО. Примечательно, что сгорание Су-34 в Челябинске произошло до дня рождения начальника украинской разведки Кирилла Буданова.
- Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что это событие произошло в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол". Этот аэропорт расположен в российском городе Челябинск, расположенном в более чем 2 140 километрах от восточной границы нашего государства.
- В ведомстве также отметили, что за этим событием действительно стоят представители ГУР МО. Это была их успешная операция в глубоком тылу врага.