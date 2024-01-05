Один из раненых – знаковое лицо: Буданов раскрыл детали операции на Белгородщине

Украинские разведчики совершили рейд на вражескую территорию. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал детали этой операции.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал детали проникновения украинских бойцов в Белгородскую область России. По словам разведчика, это обычная операция для ГУР.

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Детали о тяжелораненом

Буданов подчеркнул, что здесь нечему удивляться. По его словам, тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя, что и происходит. Война переходит на территорию России.

Из интересного, могу рассказать, что один из очень тяжело раненых был знаковым лицом. Сразу же пригласили вертолет для его эвакуации,

– сказал он.

Остальные детали руководитель ГУР раскрывать отказался.

Накануне глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отпраздновал свой день Рождения. День оказался плодотворным для событий, связанных с ГУР. В частности, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. В ГУР заинтриговали своей реакцией на массированный удар.

Тогда представитель разведки Андрей Юсов отметил, что все происходило в реальном времени, то есть боевая работа наших бойцов длилась довольно долго и принесла плоды. В частности, известно о поражении военного объекта, воинской части возле Евпатории и составе боеприпасов.

Агенты движения "Атеш" провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. В частности, удалось выяснить, что был поражен пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова.

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