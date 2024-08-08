"ВСУ прошли мимо": командир "tiktok-войск" объяснил, почему кадыровцы допустили прорыв на Курщине

Еще в начале апреля четыре батальона чеченских боевиков Кадырова были переброшены в Курскую область. Теперь кадыровцы пытаются найти оправдание, как так случилось, что они допустили продвижение вглубь региона, который должен был бы находиться под их защитой.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выдвинул довольно оригинальную версию. По его словам, чеченские подразделения, которые защищали границу в Курской области, не сумели помешать продвижению ВСУ, поскольку украинские военные прошли мимо опорных пунктов кадыровцев.

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Какое оправдание придумал "Ахмат"

Алаудинов объяснил, что сначала украинцы якобы прошли через участки на большом расстоянии от чеченских опорных пунктов. "Потом техникой, как-то говорят, непосредственно противник подскочил и танками раздолбал многосторонний автомобильный пункт пропуска, и прошел", – пожаловался командир.

В то же время военные блогеры имеют свое объяснение тому, что произошло. Так, по мнению военкора Юрия Котенка, прорыв границы в Курской области стал возможным из-за того, что его держали только пограничники и тероборона.

За весь день сводки боевых действий я не встретил упоминаний о "Тик-Ток войсках". Неделю назад "Ахмат" в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди лично мне не известно,

– возмутился пропагандист.

В свою очередь телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что бойцы "Ахмата" таки участвовали в боях в Курской области, но потом "разбежались". Также отмечалось, что только в Кореневском районе Курской области было ранено не менее 15 бойцов подразделения "Ахмат". Хотя на самом деле количество потерь может быть больше.

Напомним, что в минобороны России признали гибель своих военных в боях в Курской области.