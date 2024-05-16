Бойцы ССО на Харьковщине взяли в плен российских военных
Источник:Силы Специальных Операций ВСУ
Враг продолжает наступательные операции на Харьковщине, несмотря на огромные потери личного состава и техники. Также учащаются случаи, когда оккупанты оказываются в плену.
Так, украинским защитникам в Харьковской области удалось захватить российских захватчиков в плен. В будущем их могут обменять на наших воинов, которые оказались во вражеском плену.
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Оккупанты попали в плен на Харьковщине
Операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр провели зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине. Во время операции 4 российских захватчиков, которые захватили гражданское здание и сопротивлялись, ликвидировали. Еще двое оккупантов решили не повторять судьбу своих "собратьев", поэтому сдались в плен.
На опубликованных кадрах видно, как в захваченное здание залетел FPV-дрон, после чего раздался мощный взрыв. После этого украинские защитники отправились на зачистку и двое оккупантов попали в плен.
Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно,
– отметили операторы ССО, привлеченные к обороне Харьковщины.
Важно ВСУ держат ситуацию в Волчанске под контролем: что происходит на Харьковском направлении
Бои на Харьковщине: последние новости
- В Генштабе ВСУ днем 16 мая сообщили, что на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Кроме того, планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны.
- С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая.
- Владимир Зеленский 16 мая также провел заседание Ставки в Харькове. Президент Украины заслушал доклады военного руководства, а также проанализировал задачи и потребности каждой бригады, которая привлечена к боевым действиям на Харьковщине.
- Игорь Клименко сообщил, что в Волчанске оккупанты прибегают к новым военным преступлениям. Так, российские военные берут в плен гражданских. К сожалению, уже известно о первых расстрелах мирных жителей.
- Сейчас в Волчанске продолжается эвакуация. Всех гражданских, которые остаются в городе, призывают выезжать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.