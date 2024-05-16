Бойцы ССО на Харьковщине взяли в плен российских военных

Враг продолжает наступательные операции на Харьковщине, несмотря на огромные потери личного состава и техники. Также учащаются случаи, когда оккупанты оказываются в плену.

Так, украинским защитникам в Харьковской области удалось захватить российских захватчиков в плен. В будущем их могут обменять на наших воинов, которые оказались во вражеском плену.

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Оккупанты попали в плен на Харьковщине

Операторы 8-го отдельного полка ССО совместно с бойцами 92-й ОШБр провели зачистку в одном из населенных пунктов на Харьковщине. Во время операции 4 российских захватчиков, которые захватили гражданское здание и сопротивлялись, ликвидировали. Еще двое оккупантов решили не повторять судьбу своих "собратьев", поэтому сдались в плен.

На опубликованных кадрах видно, как в захваченное здание залетел FPV-дрон, после чего раздался мощный взрыв. После этого украинские защитники отправились на зачистку и двое оккупантов попали в плен.

Пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных. Работаем спокойно, взвешенно, результативно,

– отметили операторы ССО, привлеченные к обороне Харьковщины.

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