Бойцы Третьей штурмовой зачистили поселок Копанки на Харьковщине

Военные Третьей отдельной штурмовой бригады зачистили поселок Копанки на Харьковщине. Кроме осуществления успешной операции, бойцам также удалось захватить новую партию пленных оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр. Стоит отметить, что село Копанки расположено в Боровской общине, его население составляло около 100 человек.

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3 ОШБр зачистила населенный пункт на Харьковщине

Военные Третьей штурмовой сообщили, что им удалось провести успешную операцию по зачистке поселка от вражеских сил. Также украинские бойцы взяли в плен оккупантов из 1-й танковой армии России.

Во время взятия враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих,

– рассказали в 3 ОШБр.

Военные добавили, что некоторые оккупанты находятся под следствием в России, часть – уже осуждены.

На данный момент Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины – и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" нашего 2-го мехбата!

– отметили бойцы.

К слову, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские войска осуществили высадку на лодках через реку Оскол, что на Харьковщине.