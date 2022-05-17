Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российскую батарею ЗРК "Бук": мощное видео

Идут 83 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.

Командование Десантно-штурмовых войcк Вооруженных Сил Украины обнародовало очередное мощное видео. В нем видно, как наши защитники эффектно уничтожили вражеский самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с живой силой оккупантов.

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Как пылает российский "Бук"

В командовании Десантно-штурмовых войск подчеркнули, что на видео зафиксировано, как украинские воины ДШВ совместно с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс оккупантов "Бук" вместе с его военной обслугой.

Очень красиво горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно,

– подписало видео командование ДШВ ВСУ.

К слову, очевидно, оккупанты пытались спрятаться в лесополосе где-то посреди украинского поля, впрочем это им не удалось – вместе со своим ЗРК они были уничтожены нашими защитниками.

ВСУ уничтожили вражеский самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук": смотрите видео

Отмечается, что к эффектному удару по зенитному ракетному комплексу российских оккупантов были привлечены следующие украинские силы.

артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины;

4-я отдельная танковая бригада;

27-я реактивная артиллерийская бригада;

специалисты Житомирского военного института имени С. П. Королева.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ также подчеркнули, что все оккупанты, приехавшие в Украину, чтобы принести сюда "русский мир", навсегда останутся на нашей священной земле. Каждый из оккупантов будет наказан.

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Актуальные потери врага

Напомним, что утром 17 мая Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил об актуальных потерях врага в развязанной Россией широкомасштабной войне против нашего государства. Так, с 24 февраля ВСУ удалось уничтожить:

личного состава – 27 900 российских оккупантов;

вражеских танков – 1 235 единиц;

боевых бронированных машин – 3 009;

артиллерийских систем – 578;

РСЗО – 198;

средств ПВО – 90;

самолетов – 201;

вертолетов – 167;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 109;

кораблей и катеров – 13;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 436;

специальной техники – 43 единицы;

крылатых ракет – 97.

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