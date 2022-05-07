Бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост", который стоит 7 миллионов долларов
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Украинские защитники продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. Каждый день наши ребята наносят противнику значительные потери.
ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и приближают их армию к обнищанию. Так, 7 мая силы ПВО на Юге Украины "приземлили" еще один российский беспилотник – ударный БПЛА "Форпост". Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Юг".
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Бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост"
У подразделения воздушного командования "Юг" была цель разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны. Во время проведения этой операции им удалось не только обнаружить, но и уничтожить очередной разведывательно-ударный БПЛА "Форпост".
Беспилотный аппарат такого типа стоит более 7 миллионов долларов. Он может нести вооружение – контейнер с ракетой противотанкового ракетного комплекса.
Кажется, русская армия уже никогда не будет "второй в мире" – ее ждет настоящее разорение. Достигнуть такой цели им помогут украинские защитники.
Другие победы Вооруженных Сил Украины: последние новости
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- Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов – два танка врага уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников.
- Украинские воины 30 ОМБр метким выстрелом уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.
- Недавно ВСУ удалось серьезно ударить по российским военным в Николаевской области. Украинские защитники уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.
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- Украинские военные в Запорожской области взяли в плен оккупантов. Кроме того, забрали у них БМП-2.
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